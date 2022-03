Amigos recaudan dinero.

Daniel Méndez, es de Tupungato y realizan una campaña solidaria para ayudarlo. El hombre deportista sufrió una lesión y ahora debe someterse a una cirugía con un costo de $130 mil.

En diálogo con Canal 8, Daniel contó, «me inscribí en un torneo de Pádel, hace muchos años que practico el deporte. Con mi compañero jugamos octavos y cuartos de final. En el partido de semifinal, salgo a correr una pelota y siento un pinchazo muy fuerte en la rodilla, me lesioné y ya no me pude levantar».

«Me atendieron muy bien en el Hospital Scaravelli. Me dijeron que tenía roto los ligamentos, pero me tenían que realizar una resonancia. En el informe, me sale que tengo cortado el ligamento cruzado, rotura de meniscos, desgarrado los ligamentos laterales y algunas contusiones en los huesos. Esto me imposibilita seguir con mi vida cotidiana. Tengo que operarme sí o sí, en la pierna no tengo movilidad».

Sus compañeros deportistas, han organizado una campaña para recaudar dinero. «La Familia del Pádel te Pide Colaboremos con Dany», difunden en las redes. La ayuda es muy importante, «no cuento con una obra social o un ingreso fijo, ni algo que me cobra los días que yo no puedo trabajar. Luego de la operación, recién en 50 o 40 días puedo volver a realizar vida normal. Quiero recuperarme para volver a trabajar y solventar los gastos de mi familia», agregó Daniel.