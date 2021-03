El joven corredor de Tunuyán, sueña con llegar a ser corredor oficial de Venzo.

Daniel Espinoza, es oriundo de Tunuyán y con tan solo 18 años de edad ya ostenta varias medallas y trofeos de diferentes carreras de MTB, corridas a nivel provincial.

Uno de los sueños del pibe, es poder seguir en este nivel y formar parte de algún equipo que apoye su carrera como profesional, Si por él fuera le gustaría formar parte de Venzo Argentina.

Por el momento, se encuentra disputando competencia de Rural y busca apoyo de empresas para poder seguir estando presente en cada competencia.

«Hace un par de años que vengo corriendo y me siento muy contento porque en prácticamente todas las carreras he podio lograr podio».

«Ahora me estoy preparando para lo que será el campeonato mendocino de MTB, que es mi meta a corto plazo y pensando en un futuro lejano, me gustaría poder hacer competencias en todo el país y afuera», comentó Daniel

Además agregó: «En estos momentos todo tipo de ayuda será bienvenida para mí así puedo seguir adelante y sobretodo arriba de la bicicleta», concluyó Daniel Espinoza.