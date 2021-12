El pasado fin de semana alcanzó un importante objetivo.

Darío Carmona es un tunuyanino que desde cuatro años se dedica al Running, pero solo uno ha dedicado a las carreras de Trail. Muy bien asesorado en su entrenamiento, ha alcanzado varios logros a lo largo de este año. El más reciente, lo consiguió el pasado fin de semana, haciendo podio en una carrera nocturna en la reserva Villavicencio, donde se impuso en la general de 30 km.

En diálogo con Canal 8, el deportista comentó, “fue un evento que se realizó en la noche, con el grupo Alto Rannig de Mendoza y me pude quedar con los 30 km”.

Respecto a la práctica deportiva, “es complicado porque tenés que ir con tu propia linterna, la visibilidad no es muy buena, pero si es un objetivo que uno quiere cumplir, se puede”.

“Un paso mal dado, puede producir una lesión, pero para eso entrenamos”, reconoció. En ese sentido, manifestó la importancia de su preparación, “gracias a mi entrenador, Javier González de Rivadavia esto es posible”, compartió.

En un balance señaló, “en cada carrera de este 2021 me ha ido muy bien. El objetivo del 2022, me he inclinado en las carreras de montaña, y busco correr 70 km creo que será en San Juan”.