La semana pasada, el gobernador Rodolfo Suárez anunció el envío del proyecto de Ley para la creación de un Banco de Vinos a la Legislatura mendocina, un instrumento de política pública que permitirá mayor estabilidad, sostenibilidad y previsibilidad a la industria vitivinícola y a toda su cadena de valor.

Para dar detalles de esta iniciativa, el Subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Moralejo, habló en el programa AMM de Canal 8 Valle de Uco.

«Hemos creado una herramienta financiera que permita autobloquear por parte de las bodegas, cuando tenemos sobre stock y liberar ese vino cuando tenemos faltante. Lo que se busca con esto es que cuando hay sobre stock, pagar una renta, que se pagará en dos cupones en forma anual de modo tal que ese vino deje de presionar sobre el precio, primero de la uva y luego del producto final», apuntó Moralejo, quien agregó : «hemos visto en este último tiempo que ha habido un sobre stock de 4 o 5 meses por sobre el stock técnico y esto llevó a presionar enormemente los precios hacia abajo tanto el precio del vino como de la uva. Hay que recordr que empezamos la temporada con un precio de $7,50 a $8 el vino tinto genérico y hoy, por políticas públicas y por aumento del consumo y de las exportaciones este vino ha llegado a un precio de $15 «.

«Vamos a este año hacia un equilibrio y lo que pretendemos es sostener este equilibrio en años posteriores con una herramienta financiera, pero que quede en el marco de una ley, de un apolítica pública».

«Los productores que elaboran y mantienen su vino y que los precios y demás no son convenientes y todo ese tipo de cosas, van a poder autobloquear el vino para no tener que mal venderlo y tampoco para que presione hacia abajo en el precio. Esta es una situación que este año no se está viviendo, por el contrario. Pero, por ese autobloqueo van a recibir una renta que va a estar vinculada básicamente al diferencial de precio de cuando ingresó ese vino al autobloqueo a cuando sale y quede liberado», aseveró el funcionario