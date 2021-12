Este jueves se activó el protocolo de seguridad en Casa Rosada, luego de que la Policía de la Ciudad diera aviso de un llamado de amenaza de bomba en Balcarce 50.

Personal del área de Explosivos de la Policía Federal se presentó esta mañana en la Casa Rosada para realizar una «exhaustiva recorrida por todo el edificio» con la división canes luego de que la línea 911 de la Policía de la Ciudad recibiera una amenaza de bomba en Balcarce 50.

La inspección se realizó por todo el edificio y «no arrojó ninguna novedad», confirmaron fuentes oficiales, mientras que la actividad en la sede gubernamental no se interrumpió.

Según informaron, «la amenaza telefónica decía que iban a colocar una bomba» en Casa Rosada, por lo que el explosivo no estaría en el establecimiento al momento de la comunicación. Por esa razón, no se evacuó al personal. La llamada provino de la ciudad de Olavarria, provincia de Bs As.