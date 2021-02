Alfredo Cahe, el histórico médico personal de Diego Armando Maradona entre 1978 y 2009, declaró ayer como testigo ante la Justicia y cargó duramente contra su colega Leopoldo Luque, quien -a su juicio- no debía haber dado de alta al fallecido astro de la clínica en noviembre pasado, luego de la operación.

«Ese resultado era totalmente evitable», ratificó Cahe ante los fiscales generales de San Isidro durante su declaración, donde además recordó el momento en el que intentó visitar a Maradona cuando estaba internado en la clínica Olivos, luego de ser intervenido por un hematoma subdural en la cabeza.

«Me hice presente en la Clínica Olivos porque Verónica Ojeda (ex pareja de Maradona) me pidió que lo vea. Le pregunté a Leopoldo Luque si había un médico clínico permanente atendiéndolo y me dijo que no», remarcó el médico en la declaración, según confiaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

Además, agregó que fue a verlo a Maradona un día después de ese primer intento y personal de seguridad le impidió el acceso, por lo que se comunicó telefónicamente con Luque.

En esa charla, el último médico personal de Maradona e imputado en la causa que investiga la muerte del «Diez», le adelantó que le iban a dar la externación a lo que Cahe, según sostuvo, le aconsejó mantenerlo «en terapia intensiva».

Como ya había opinado en diferentes entrevistas periodísticas, Cahe sostuvo que Maradona «debía estar en terapia intensiva con control de neurocirujanos, terapistas, con control del corazón constante y continuo». Por ello, dijo que la muerte de Maradona era «totalmente evitable» y que «las anormalidades» son «muy groseras» respecto de las decisiones médicas.

«Cuando yo lo trataba, le sacábamos el entorno y teníamos enfermeras y terapistas permanentes porque sabíamos que no le iban a pasar droga y lo iban a cuidar y/o, en su caso, nos daban un diagnóstico casi permanente de la evolución del paciente y no contábamos con los adelantos tecnológicos que existen hoy en día», concluyó.