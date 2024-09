Por defraudación al estado.

El exministro de Obras Públicas, Julio De Vido, sumará otro juicio más a su historial, en este caso por la producción «Mamá Corazón» y otra miniserie, las cuales nunca se habrían terminado a pesar de los convenios cerrados.

Los hechos se dieron durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y se apunta al exfuncionario por defraudación al Estado junto a la actriz Andrea del Boca.

Luego de ocho años, finalmente se fijó como fecha de inicio el jueves 6 de marzo de 2025, desde entonces habrán audiencias semanales. El cierre de la instrucción y elevación, elaborado por el juez federal Sebastián Ramos, se hizo en abril de 2019 y recién el viernes 20 de septiembre se definió la fecha para el comienzo del juicio.

Se investiga el reparto irregular de fondos públicos enviados a una telenovela y una miniserie que nunca se habrían terminado. Los implicados son De Vido, del Boca, así como también Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad, Hugo Jorge Nielson, Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Luis Vitullo, Liliana Amalia Mazure y Alberto Daniel García.

Habrán 97 testigos, entre los cuales destacarán Fernando Dente, Marcelo Mazzarello y Fabián Mazzei, y también figuras políticas de renombre, como el diputado del PRO Hernán Lombardi y el exministro de Cultura Tristán Bauer.

Del Boca, por su parte, hizo un descargo a través de sus redes sociales tras confirmarse la fecha del juicio. Desde sus historias de Instagram, redactó: «Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025».

«Sí, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia», cerró la actriz.

Juan Pablo Fioribello, defensa de Del Boca, insiste en que los capítulos se hicieron, pero no se publicaron: “Se decía que la novela nunca salió a la luz. Andrea, por contrato, no le correspondía exhibirla. Andrea lo que tenía que hacer era solamente dar el contenido al banco audiovisual. Nunca exhibirla. Ella dio la totalidad del contenido, 100%. Es el banco el que todavía no la exhibió. Ahí radica el error sustancial en esta causa. La novela fue hecha, la novela fue rendida, la novela fue auditada. No se exhibió porque quien tenía que exhibirla por contrato decidió no terminarla y no exhibirla. Pero la función de Andrea era dar el contenido, te repito”.

De Vido ha estado implicado en varias causas. Fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la Tragedia de Once, bajo la cual cumplió parte de la condena en el penal de Ezeiza. El año pasado la Corte Suprema lo absolvió por el delito de «estrago culposo»; sin embargo, el máximo tribunal confirmó la pena por «administración fraudulenta en perjuicio del Estado», aunque habilitó a que se revise.

Además, se le habían pedido 10 años de prisión por la Causa Vialidad, juicio en el que terminó absuelto, Y de momento continúa siendo investigado por su participación de la causa Skanska, así como este nuevo caso por proyectos audiovisuales que nunca se terminaron.