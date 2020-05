El servicio a domicilio en el departamento se ha ampliado, ya que diferentes rubros se han sumado a esta modalidad que ya venían haciendo sólo las casas de comidas y farmacias.

El director de Inspección General del municipio de Tunuyán, Diego Casado, dio detalles de las disposiciones para la realización de entrega puerta a puerta, comúnmente denominado delivery, en el departamento.

«En principio, los delivery tienen que contar con la habilitación municipal correspondiente para poder funcionar en regla en el departamento», comentó Casado a Canal 8 y continuó: «En segundo lugar, hay delivery de diferentes rubros y cuando hablamos de las condiciones, hablamos de esta situación especial del COVID-19, y que quienes hagan esta actividad deben llevar barbijos, guantes y alcohol para poder higienizarse. Básicamente es eso».

Con respecto a los controles de este tipo de actividad, Casado profundizó: «Nosotros (el municipio), desde que empezó la situación de la pandemia, estamos controlando estas situaciones y, de alguna manera, aparecen nuevos rubros que ahora ofrecen el servicio de delivery. Por eso, los hemos estado asesorando sobre el tema. El que tenga alguna inquietud, les recomendamos que se acerque a la oficina de Inspección General para brindarles información al respecto». Asimismo, el funcionario destacó: «Esto es para que lo hagan bien y como debe ser, porque si hay una detección en la vía pública de que ese delivery no tenga la habilitación o no esté realizando la actividad como corresponde, está la posibilidad del decomiso de la mercadería, lo cual no es cómo para nadie, pero esos negocios deben estar habilitados y cumplir con todas las medidas de higiene y todas las medidas administrativas y legales que correspondan».