Dengue: aseguran que en Mendoza la situación no es endémica y está controlada

En varias provincias del país, se encendieron las alarmas por casos de dengue. En Mendoza, desde el Gobierno manifestaron cómo es la situación provincial. El Ministerio de Salud, busca concientizar y promover acciones de prevención, para evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

En al menos 13 provincias de Argentina, se han intensificado los cuidados por la infección del dengue, y ya se han registrado casos de esa enfermedad. A nivel nacional ya son más de 16 mil los ciudadanos infectados. Sin embargo, la situación en Mendoza es diferente y aseguraron que «aún no genera preocupación».

En cuanto a la situación epidemiológica de la provincia de Mendoza, el Ministerio de Salud informó que hasta la semana epidemiológica 10 de 2023 (al 11 de marzo), indica que «se han notificado 13 casos, de los cuales 3 casos resultaron confirmados (serotipos DEN-2 y DEN-3), 4 descartados, 1 probable y 5 sospechosos no conclusivos, acorde a la información reportada en el SNVS2.0». Dos de los tres casos confirmados y el caso probable registran antecedentes de viaje (Bolivia y Cuba); uno de los casos confirmados no tiene registrado en el SNVS el antecedente de viaje. Según la cartera sanitaria, los tres casos confirmados tienen domicilio en la provincia de Mendoza, pero no viven aquí.

La ministra de Salud, Ana María Nadal, declaró: «En cuanto a los casos, este año no tenemos epidemiológicamente registrados. Sí hemos tenido casos en la antigüedad y los llamamos importados. Es decir, que es gente que viene a la provincia y desarrolla la enfermedad aquí»

«En Mendoza el dengue no es endémico, no somos una provincia con una situación de clima o ubicación geográfica que tengamos dengue. Se da más en las zonas más calurosas y húmedas, que no es la situación hoy de la provincia», aclaró la ministra.

«Lo que vivimos hoy no es una situación que preocupe a Mendoza. Igualmente, como en todas las enfermedades transmitidas por vectores, tomamos todas las prevenciones que son necesarias» agregó.

Desde Salud de la provincia indicaron que, hasta el momento, y en los últimos 20 años, no ha habido registro de circulación viral autóctona, sin embargo, el mosquito Aedes aegypti circula, es decir, está presente. Esto puede servir para continuar trabajando para la prevención, y evitar la proliferación de los mosquitos causantes de estas tres enfermedades virales: dengue, zika y chikunguña.

Además, se conoció que ya la mayoría de los municipios encararon distintas medidas para combatir al dengue y remarcaron que la población, tras la pandemia, toma con más seriedad los cuidados o las recomendaciones oficiales en materia de higiene.

Medidas de prevención

Cuanto menos mosquito haya, menos riesgo de transmisión de dengue, zika y chikunguña. Para prevenir su multiplicación, es necesario:

Tapar tanques y depósitos de agua;

Poner boca abajo todos los recipientes que puedan contener agua;

No arrojar basura en calles o baldíos;

Cambiar el agua y limpiar todos los días los floreros y bebederos de animales;

Vaciar y limpiar con esponja los colectores de desagüe del aire acondicionado o lluvia;

Limpiar canaletas, desagües y rejillas.

Sobre picaduras

Cuando un mosquito pica a una persona enferma puede contagiar, luego de unos días, a cualquier persona a la que pique posteriormente. Las medidas preventivas para evitar la picadura de mosquitos son:

Usar mangas y pantalones largos;

Aplicar repelente siguiendo las instrucciones del envase;

Proteger cunas y cochecitos con tul;

Usar espirales, tabletas u otro tipo de repelentes en cada una de las habitaciones;

Colocar mosquiteros en las ventanas;

En lo posible, evitar estar a la intemperie durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.

Finalmente, la cartera sanitaria recomienda vigilar la aparición de síntomas: fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón y/o sangrado de nariz y encías. Si se presentan, hay que acudir a la brevedad al centro de salud más cercano. Es importante no tomar aspirina ni ibuprofeno, ni utilizar medicación inyectable, porque pueden empeorar el cuadro.