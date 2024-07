Así trascendió este viernes.

Una vecina de 9 de Julio denunció que la funcionaria municipal María Victoria Caillava “se encargaba de los trámites” para la venta de niños.

A 44 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, una vecina de 9 de Julio realizó una grave acusación contra la mujer y aseguró que en el pueblo “se sabía” que ella era “la encargada de hacer los papeles para la persona que quería vender o regalar a sus hijos”.

“Acá la conocen todos porque ella siempre estuvo metida en el ámbito del municipio. El pueblo es chico y se escucha todo, todo se sabe. Antes de la desaparición de Loan se escuchaban los rumores y se corría de que ella se dedicaba, por decirlo así, a ubicar niños de gente que no los podía mantener”, señaló Julieta, una vecina de 9 de Julio.

“También se la vinculó con una madre que había vendido a su hijo y que Caillava le había hecho los papeles, el trámite digamos. Esto era lo que se comentaba, es el rumor que se corría”, agregó en diálogo con la prensa.

“Me enteré porque lo conozco (al chico). No la voy a nombrar a la madre que tuvo a la criatura porque es una persona muy conocida mía, pero bueno, esto ya viene hace rato”, aclaró y agregó: “Tengo entendido que la madre no podía mantener al chico y ahí estuvo la intervención de Caillava”.

Brindando más detalles sumó, «conozco el caso de una señora de Buenos Aires que compró un bebé de 9 de Julio y Caillava fue la encargada de hacer los papeles para que lo anoten como que esa mujer lo parió. Era un bebé que la madre no lo podía tener y lo vendió. Hoy en día ese bebé tiene 25 años y ya es papá”.

“Hace once años lo escucho, pasa que a veces la gente tiene miedo y no quiere hablar”, agregó al respecto Julieta, aunque aclaró que no lo pude atestiguar con pruebas.

Por otro lado, además agregó “quizás ahora no tanto, pero antes sí se regalaban chicos” y que “era como común. Nunca hubo una intervención social de la provincia de Corrientes. Lo sé bien claro porque mi marido, por ejemplo, viene de una familia que a él lo regalaron, y ya tiene 32 años”, reveló.

Luego de brindar públicamente su alarmante declaración ante diferentes medios de comunicación, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo citó a Julieta a declarar este viernes en los tribunales de Goya.

«Después de la nota con un medio, la Policía Federal vino a mi casa, me dijeron que la jueza había visto mi entrevista y que lo que yo había dicho era muy importante para la causa, entonces me citaron para mañana a las 10 (por hoy, viernes). Tengo que ir a al juzgado a hacer mi declaración”, indicó la mujer.