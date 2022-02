(Imagen Ilustrativa)

Otra denuncia de intento de secuestro preocupa al Valle de Uco.

Una mujer de San Carlos relató el desesperante momento que vivió cuando dos masculinos intentaron llevarse a su hija en un vehículo negro, de una plaza de Pareditas.

En redes sociales, la mamá de la niña expresó: «Hoy (por este sábado) cerca de las 22:30 estaba en mi mamá y salí a comprar con una de mis hijas y como de costumbre la lleve a la plaza del barrio donde vive mi mamá (Pareditas).Estaba jugando con ella y de la nada aparecieron dos hombres»

Además agregó: “Yo agarré la bebe y uno de ellos me dijo «Dámela» a lo que yo asustada le dije que «no» y empecé a caminar para irme a mi mamá y ellos me seguían yo agarre fuerte a mi bebé y empecé a caminar mas rápido y me volvieron a decir «Dámela” porque nos han mandado»

Sobre el terrible momento, la joven madre dijó: “en ese momento en lo único que pensaba era llegar rápido a mi mamá y proteger a mi hija, cuando volteó a ver, había un auto negro parado al otro lado de la plaza con personas dentro no sé exactamente cuántas”

La víctima demostró estar sorprendida del hecho de inseguridad, ya que consideró a Pareditas un distrito demasiado tranquilo: “lo comparto para que estén atentos a sus hijos tanto niños como adolescentes, hoy me paso a mí y por suerte yo estaba atenta a mi hija, no dejen sus hijos solos porque siempre puede haber gente con malas intenciones”

Actualmente se labró una denuncia formal y personal policial asistió a la casa de la víctima, inmediatamente fueron alertados para brindar el asesoramiento necesario.