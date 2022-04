Ocurrió en el Hospital Tagarelli.

La familia de un hombre denuncia mala paxis en el Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos, autoridades del nosocomio explicaron la situación.

Gustavo, se presentó el pasado martes con un fuerte dolor en la zona abdominal, en una primera atención, los estudios lanzaron resultados positivos, sin poder detectar el origen de su malestar.

La madre del joven, comentó en diálogo con «Radio 2» 101.9 que «le ponían calmantes, mientras esperábamos los análisis. Le decían que salían bien, estaba todo normal. Yo estaba con la doctora cuando observaba una placa, ella decía que no salía nada. Yo les decía que algo le causaba el dolor», comentó la mujer.

Hasta que uno de los doctores, le diagnosticó «obstrucción intestinal». Luego de que le aplicaran calmantes, decidieron regresar a su casa, pero cuando pasaron los efectos de la medicación volvieron al hospital.

Siguiendo con los controles, pero sin calmar su malestar, se trasladaron a al hospital Scaravelli, «tenía un dolor que no lo podía ni sostener», fue allí que los médicos le manifestaron, «tiene una perforación bastante grande en el estómago». Lo que más me impactó fue que me dijeron «su hijo se encuentra grave en este momento». Ahora, Gustavo enfrenta su esperada recuperación, «gracias a Dios ya está mucho mejor, tiene una mejoría leve y se encuentra en sala común».

Sobre el caso, la directora del nosocomio sancarlino, dialogó con «Radio 2″ 101.9, y comentó «estamos al tanto de esta situación, se han recabado todos los datos sobre la internación del paciente. El ingresa el martes en horas de la mañana por un dolor en la boca del estómago. Se le realiza analítica, hidratación y radiografía, no se muestra una significancia quirúrgica en el momento. Los valores estaban dentro de lo normal. Se realiza una consulta con el Hospital Scaravelli, el cirujano se niega a recibirlo porque el mismo dice que no era un cuadro quirúrgico, indicó que se le coloque una medicación. Porque esos cuadros no son muy claros en el inicio».

Con la documentación sobre el registro del paciente, Córdoba pudo detallar, «luego regresa, a la noche con un dolor muy similar. La médica que lo atiende, quiere internarlo y él se niega. Al día siguiente sí se interna», detalló la autoridad sanitaria.

Luego fue derivado al Hospital Scaravelli, «muchas veces se hace un diagnóstico intraoperatorio. Nadie ha querido hacerle daño al paciente. Al momento que se lo vio no presentaba una urgencia», si se complicó su cuadro al pasar el tiempo.

«Estos dolores abdominales, hay que evaluarlos entre las 24 h 48 hs», explicó debido a la demora en un diagnóstico certero.

«Jamás vamos a tener una mala intención, estamos muy angustiados y ponemos a disposición de la familia toda la documentación intrahospitalaria. Estamos abiertos a escucharlos», dijo refiriéndose a la familia.