Su familia realizó la correspondiente denuncia.

Un violento episodio tuvo lugar en una institución educativa del distrito de Vista Flores, en Tunuyán. Un joven de 14 años, sufrió una violenta golpiza por parte de 10 estudiantes. Su familia ya formalizó la denuncia y solicitó respuestas a las autoridades de la institución quienes están al tanto de lo sucedido.

En principio, el caso salió a la luz debido a un posteo realizado por la hermana de la víctima, «solo quiero concientizar a cada madre/padre que le llegue esto. Muy resumido a mi hermano de 14 años en la escuela que asiste, sufrió un ataque brutal de 10 chicos, los cuales la mayoría es mayor a él, lo encerraron en un galpón de la misma institución y dentro de él lo golpearon hasta cansarse y lo lastimaron en su espalda dejándole rasguños de un fierro que se encontraba allí. Para no ser menos lo amenazaron que si hablaba, afuera le iba a ir peor. Mi hermano por miedo no habló, no contó nada si nosotros no les vemos los moretones no nos enteramos, no lo juzgo porque el miedo y el dolor que sentía no se lo deseo a nadie», dijo.

Además, la joven detalló que debió recibir atención médica, «su brazo esta con cabestrillo debido a los golpes sus tendones están inflamados y con palabras del médico, ¡sus costillas están sanas de milagro!».

Su familia acudió a realizar la denuncia a la fiscalía, para llegar a una conciliación ya que pretenden dialogar con los agresores, sus padres o tutores y las autoridades a los fines de concientizar sobre lo ocurrido, la gravedad del violento ataque.