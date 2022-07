Más de 35 mil personas disfrutaron del clásico Patrono Santiago.



Ayer lunes, en el Hipódromo de Mendoza, se llevó a cabo una nueva edición del clásico Patrono Santiago, donde Costanzo, un caballo sanjuanino, se quedó con la carrera más importante.



Si bien esta carrera de 2200 metros era la más importante, en total fueron 9 premios los que se disputaron y estos fueron los ganadores:

carrera 1: Yaguflor Lethal

carrera 2: Barón Sureño

carerra 3: Petals

carrera 4: Up And Down

carrera 5: Stephen South

carrera 6: Urban Legend

carrera 7: Forasteiro

carrera 8: Easing And Glory

carrera 9: Constanzo

Respecto al Valle de Uco, la yegua Luna Chicha, oriunda de San Carlos, terminó en la segunda posición por un pescuezo, de Easing And Glory, que se adjudicó el premio Municipalidad de La Paz, «Clásico Cuadrero», en una distancia de 325 metros.