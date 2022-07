Este fin de semana se disputaron las finales de cada categoría.

La Liga de Hockey Sobre Césped de Tunuyán, este fin de semana llegó a su fin, donde Unión de Vista Flores, Cobras y Olimpo, gritaron campeones en las diferentes categorías.

En la categoría «Mamis», Unión derrotó a «Mamushcas» para obtener el título. En la Sub 12 Cobras, se impusieron a las Lobas. En la Sub 14 Unión, triunfó frente a Cobras. En la Sub 16 Cobras, derrotó a Lobas. En las categorías mixto y masculino, Olimpo fue campeón frente a Lobas y por último en la categoría Intermedio, Olimpo fue nuevamente campeón, en esta oportunidad su rival fue Unión.

A lo largo de lo que fue el torneo, Jimena Garófoli, Lara Quiroga, Delfina Osono, Lautaro Méndez, Gerónimo Araya, Gonalo Mallea y Florencia Casado, fueron elejidos como los jugadores más destacados.