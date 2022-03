En medio de los cruces y conflictos internos.

La tensión continúa en el Frente de Todos (FdT), y varios dirigentes del espacio se han mostrado dispuestos a poner paños fríos a la crisis, salieron a reclamarle al Presidente Alberto Fernández y a su vice, Cristina Fernández de Kirchner, que resuelvan sus diferencias políticas y mantengan la unidad del espacio.

Uno de los primeros en avanzar en esa dirección, fue el ministro Aníbal Fernández (Seguridad), quien tras destacar «la vocación patriótica» de Cristina, aseguró que ella «debe resolver los problemas que tenga con Alberto».

«No me preocupa que no estemos todos de acuerdo, por eso hay lugares para debatir», señaló Aníbal, que indicó que «un gabinete que este compuesto por estúpidos no está bueno, tiene que haber hombres y mujeres que debatan».

Consideró además que su rol es el de ocuparse de que el jefe de Estado «tome las decisiones que tiene que tomar» en base al cargo que ocupa, pero una vez «que se discutió todo lo que se tenia que discutir, es el Presidente quien toma las decisiones».

También el ex ministro de Defensa Agustín Rossi se sumó al pedido para que las máximas intancias del Gobierno diriman sus diferencias para sellar la unidad de la alianza oficialista, al expresar que “es importante que Alberto y Cristina restablezcan el diálogo. La coalición tiene que mirar hacia adelante y hacia abajo» dijo el santafesino, quién advirtió que el compromiso electoral que asumió ese espacio «no fue cumplido todavía”.