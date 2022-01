«Fue muy lamentable el hecho», comentó el Subdirector del nosocomio.



Días atrás una profesional de la salud, que presta servicios en el Centro de Testeos, de Tunuyán, fue agredida verbalmente por dos personas que estaban impacientes por la espera para ser atendidos.

Este hecho, no solo generó repercusión en el Valle de Uco y el resto de la provincia, sino que llegó a medios nacional y terminó destapando hechos de similares características en diferentes lugares. Desde el gobierno salieron a pedir que no maltraten al personal.

Ante esto con el Móvil de Canal 8, habló el Subdirector del Hospital Scaravelli, Mauro Acuña, que se refirió al tema de la siguiente manera «Fue muy lamentable el hecho y también toda la repercusión que esto generó ya que se habla de Tunuyán de este modo».

Además agregó: «No fueron todos los pacientes, fueron uno o dos los que reaccionaron y faltaron el respeto no solo a la doctora sino que a todo el personal que se encontraba en ese momento».

«A toda la población les pedimos paciencia, la demanda que hay es muy grande, un día atendemos a 70 pacientes, al otro casi 200 y ahora estamos superando los 300 de manera diaria», explicó el profesional.

También dijo «Sabemos de la situación que estamos pasando y por eso estamos trabajando para reforzar todos los puntos».

«Sepan que los que van al Centro de Testeos, van a ser atendidos por los profesionales pero tangan paciencia».

«Esperemos que esto no vuelva a pasar ya que fue un momento muy angustiante para todo el personal», cerró Acuña.