En comunicación con el programa AMM de Canal 8 Valle de Uco, el sub director del hospital regional Scaravelli, Luis López, brindó algunas especificaciones sobre los casos nuevos de COVID-19 que tiene en vilo al departamento de Tunuyán.

En sus declaraciones, López aseguró que ambos pacientes, internados en ese nosocomio, se encuentran en buen estado de salud y que se trata de dos hombres de 58 y 34 años. Asimismo, reveló que sus contactos más directos (en total 8 por el momento) también se encuentran aislados y con el seguimiento correspondiente.

«Se trata de dos pacientes que llegaron al hospital con sintomatología, pero sin nexo epidemiológico claro. Es decir, no venían, según sus dichos, de tener contacto estrecho con alguna persona que haya viajado a algún lugar de circulación viral o que ellos hubieran viajado. Vinieron con síntomas. Uno presentaba falta de gusto y el otro dolor de garganta y fiebre», aseguró López y siguió: «en el hospital tomamos lol que se llama las muestras centinela, procedimiento que se hace en aquellos pacientes que tienen síntomas, pero que no tienen un contacto claro, que es el nexo epidemiológico. A esos pacientes se le toma la muestra y se los regresa su casa en aislamiento hasta que se defina su resultado».

«Ayer (por el miércoles), en el transcurso del mediodía, llegó el resultado y estos dos pacientes dieron positivo. De estas muestras centinela, el Scaravelli ha hecho muchas y estas son los primeros que dan resultado positivo, con la casualidad en que se dan los dos juntos y que no tienen ninguna relación entre ellos», apuntó el médico de 44 años.

Con respecto al procedimiento utilizado en estos casos, el funcionario explicó que «la diferencia entre los pacientes a los que se les realiza unidades centinelas y los que se denominan pacientes sospechosos , es que el paciente que es sospechosos presenta síntomas sumado al nexo epidemiológico se queda internado, y el paciente que presenta síntomas solamente y que no tiene nexo epidemiológico claro se los regresa a la casa en aislamiento ya con la muestra hecha y a la espera del resultado. Por este tema es que la gente debe entender la importancia del aislamiento».

Estamos averiguando el nexo epidemiológico de los pacientes y dependemos de la información que nos brinda el propio paciente porque no tenemos otra manera de hacerlo», señaló López al mismo tiempo que aseguró que a raíz de estos dos casos actualmente se encuentran 8 personas en aislamiento (contactos cercanos de los pacientes), con las pruebas realizadas y a la espera de resultadas que podrían revelarse en las próximas horas y que desde el sistema de salud se está buscando otros posibles contactos de estas personas.

Con respecto a la circulación del virus en Tunuyán, López apuntó: «sería muy raro que estuviera circulando el virus en forma comunitaria. Hemos hecho muchos hisopados centinela en el hospital y todos han dado negativo, excepto estos casos. Lo que pasa es que en muchos casos los pacientes tienen mucho miedo en contar algunas situaciones y en el transcurso de las horas van tomando conciencia de los problemas que pueden generar y cuentan más detalles y ahí es donde se descubren los nexos epidemiológicos. Pero no me animaría a asegurar ni que esté ni que no esté el virus circulando comunitariamente», culminó.