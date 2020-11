Esperan la respuesta de la justicia para tomar una decisión.

Tras conocerse las fuertes imágenes de la mujer que arrastró un perro con su auto por las calles del barrio Urquiza, Silvia Cornejo, Delegada de la Dirección General de Escuelas en Valle de Uco, habló con el móvil de Canal 8.

“Estamos al tanto de la noticia, pero ahora en estos momentos la DGE hasta que no se expida la justicia, no puede tomar ninguna decisión ya que estamos ante un hecho callejero que no sucedió en un establecimiento educativo”, comentó Cornejo.

Además agregó: “Es importante primero saber que determinación va a tomar la justicia y a partir de eso la DGE, verá como estudia el caso para saber cómo continuar”.

“Seguramente vamos a tener que estudiar lo sucedido con el sistema de salud y evaluarlo para luego poder tomar una decisión”, finalizó Silvia Cornejo Delegada de la Dirección General de Escuelas del Valle de Uco.

Situación actual del animal

Continúa con su recuperación tras las heridas causadas luego de ser arrastrado y en la jornada de hoy el ayudante fiscal en turno juntamente con personal de la comisaria 15, lo entregó de manera preventiva a un área de protección animal designada.