No lo ve hace 35 años.

Eufemia Moreno vive en Tunuyán y se encuentra en la búsqueda de su hermano José Saturnino Moreno. El hombre nació el 13 de julio en el año 1967, es hijo de Ana Etel Leiva y Ramón Toribio Moreno. La última vez que vio a su hermano, tenía 18 hoy, lleva 35 años esperando el reencuentro.

En diálogo con “A Media Mañana”, comentó “hace unos meses atrás, estoy tratando de saber dónde está. Lo puse en el Facebook, pero no he sabido nada”.

“Somos hermanos de padres separados hace muchos años ya. Vivíamos en San Rafael con mi papá y a mí me mando a vivir con mi mamá a Tunuyán. De ahí no supe más nada”, relató la mujer.

“Ellos dicen que no los han visto (por su familia de San Rafael), una de mis hermanas dice que está viviendo en Mendoza supuestamente, por lo que yo he averiguado no hay registros, nadie sabe nada”.

“Ahora en junio, cumple 53 años. Quiero saber dónde está y me gustaría verlo. Tengo más hermanos, pero nosotros dos, somos los únicos dos hermanos de sangre”, manifestó Eufemia.

Para aportar datos se pueden comunicar al número 2622-682847.