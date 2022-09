Fue en Chacón.

Este fin de semana, una familia fue víctima de la inseguridad. Ingresaron a su vivienda ubicada en el distrito de Chacón, se llevaron una cantidad importante de elementos y dinero. «Me desvalijaron la casa, se llevaron todo. Me robaron hasta las mochilas y los útiles a mis hijas».

«Si saben de algo, les pido que me avisen. No he podido anotar todo lo que me han robado», declaró la víctima.

«Necesito que alguien me venda dos mochilas con urgencia, tienen que volver a la escuela mañana. No tenemos nada», agregó el hombre.

Debido a la gran cantidad de cosas que se llevaron, «tenemos que volver a empezar de cero. Hacemos mucho esfuerzo, pero hay gente que se dedica a esto. No se lo deseo a nadie».

Del lugar, se llevaron, un televisor 32´´, un parlante grande de 1,20 cm aproximadamente, junto con otro de menor tamaño de 45 cm, una máquina de afeitar, máquina para cortar el pelo, planchita, una garrafa, un celular Nokia 1.3 en caja y con cargador. Además, dos mochilas escolares una negra y amarilla, otra negra y verde marca Wilson. También dinero en efectivo, estas son apenas algunas de las cosas de acuerdo al relevamiento que ha logrado hacer el propietario de la vivienda.

Cualquier información puede ser aportada al 2622618067.