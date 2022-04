Anteriormente sufrió ataques de ciática y en 2021 fue operado del colon. Todos sus problemas médicos lo llevaron a cancelar eventos de su agenda.

La salud del Papa Francisco no está completamente bien. Este sábado recibió sentado a un grupo de fieles y, a pesar de considerarlo humillante, aclaró que debe seguir las órdenes médicas.

Debido al problema que tiene en una de sus piernas, el Sumo Pontífice debe realizar el menor esfuerzo posible, por esa razón no tuvo otra opción que mantenerse sentado cuando llegaron sus invitados. “Ahora os impartiré la bendición y rezaremos juntos para que el Señor os bendiga a todos. Y luego os saludaré, pero hay un problema: esta pierna no está bien, no funciona, y el médico me ha pedido que no camine”, dijo con una sonrisa al término de la audiencia.Los seguidores provenían de Eslovaquia y fueron recibidos en el Aula Pablo VI del Vaticano.

“A mi me gusta andar pero esta vez debo obedecer al médico. Por eso os pediré el sacrificio de subir las escaleras y os saludaré aquí, sentado. Es una humillación pero la ofrezco por vuestro país”, confesó Francisco.

Padece de una enfermedad en su pierna derecha, esto le dificulta caminar por lo que no puede mantenerse de pie por periodos largos de tiempo.

Debido a estos impedimentos, el Pontífice se ha visto obligado a suspender eventos de su agenda para llevar a cabo pruebas médicas. La semana pasada, tuvo que cambiar alguno sdetalles de su rito de Semana Santa como la postración en la basílica vaticana por el Viernes Santo.

El 25 de febrero la Santa Sede confirmó que padecía una gonalgia aguda, es decir, un dolor en la rodilla de tipo reumático, por lo que se le recomendó más reposo, teniendo que suspender un viaje a Florencia (norte) e impidiéndole presidir el Miércoles de Ceniza.

Además, el Santo Padre de 85 años anteriormente ha sufrido ataques de ciática que fueron reconocidos por él. En 2021 fue operado del colon, razón que lo mantuvo durante diez días en el Hospital Gemelli de Roma.