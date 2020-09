Se trata de Eduardo Prestofelippo, alias “El Presto”, quien está imputado por los delitos de amenazas e incitación al odio y la violencia con amenazas explicitas a la vicepresidenta. Fue arrestado en Córdoba por la Policía Federal

Un youtuber de 28 años conocido en redes sociales como “El Presto”, con más de 240 mil suscriptores a su canal en la red social de videos, fue detenido este jueves en la provincia de Córdoba. Está imputado por los delitos de incitación al odio y la violencia y por amenazas dirigidas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“El Presto” fue arrestado en su casa de Nueva Córdoba, en un operativo realizado por la delegación Córdoba de la Policía Federal, según informaron fuentes de esa fuerza a Infobae. La detención se produjo por el delito de resistencia a la autoridad. Es que Prestofelippo, de acuerdo lo notificado por las fuentes, no quiso dejar pasar a los efectivos que tenían una orden de allanamiento librada por el juez Alejandro Sánchez Freytes.

Días atrás, Prestofelippo había sido imputado a raíz de publicaciones suyas en la red social Twitter en las que se lo acusa de alentar e incitar al odio y la violencia colectiva contra un determinado grupo de personas a causa de sus ideas políticas.

En un mensaje publicado el 1° de junio de este año, escribió: “Con los líderes y los seguidores de la izquierda progre (sea de EE.UU o de Argentina, de Chile o de Francia, etc) no se debate, SE LOS ANIQUILA. Intentan arrebatarte tu LIBERTAD, tu PATRIA, tu FUTURO y tu DIGNIDAD como ser humano. Más de 100 años de historia mundial lo demuestran”.

El otro posteo por el que es investigado fue el 27 de agosto pasado, cuando Prestofelippo subió una foto de la vicepresidenta de la Nación acompañada de las siguientes palabras: “Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera – junto con tus crías políticas– en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”.

Un día después de esa publicación, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, informó que había formulado una denuncia por las amenazas a la vicepresidenta. “Será ahora el MPF de Cibercrimen quien deberá actuar en consecuencia y tomar las medidas que el elevado criterio de los profesionales sepan disponer contra Eduardo Prestofelippo”, dijo en aquel entonces Dalbón.

En consecuencia, el fiscal general Maximiliano Hairabedián pidió indagar al acusado, subrogando el requerimiento a la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba. De acuerdo al representante del Ministerio Público Fiscal, “se configuran las amenazas porque se realizó el anuncio de un mal para alarmar o amedrentar”.

En su requerimiento, Hairabedián resaltó que es una acción que “implica estímulo y sería el impeler a hacer o no hacer algo aunque no se llegue a la determinación”, lo que la diferencia de la instigación por no requerir una excitación directa. Se trata, entonces, de un “delito de peligro, que se consuma en forma instantánea”, según refleja un comunicado del MPF.

Prestofelippo es director del portal Data24. En la descripción de su perfil de Twitter, advierte que “las frases pueden herir su sensibilidad, pero si limitamos nuestras críticas limitamos nuestra inteligencia”. En sus redes son frecuentes los mensajes de elevado tono contra la administración actual y otros dirigentes, como Horacio Rodríguez Larreta.

En su canal de YouTube se expresa en la misma sintonía. En uno de sus más recientes videos habló sobre el contexto social de la pandemia y vaticinó “un estallido social para las próximas semanas”. Hay un dato más que lo vincula con la política: fue candidato a primer legislador en Córdoba por el partido Unite por la Libertad y Dignidad, que postuló a José Luis Espert para la presidencia.

Tras la polémica sobre sus dichos contra la Vicepresidenta, se defendió y afirmó: “Estamos hablando de ‘viva’ POLÍTICAMENTE… No soy Bonafini que amenazaba a personas (menores de edad)”.

Hoy, previo a su detención, Prestofelippo publicó una serie de tuits en el que refería a ello: “Me enteré que integrantes de la Federal me vienen ‘siguiendo’ desde hace mucho. Es más, en algunas marchan estaban infiltrados y me vigilaban. Hoy, parece que anduvieron por mi barrio, preguntando por mi. Siempre de civil (¿?)”. Chicos, toquen timbre… los atenderé», escribió.

Y continuó: “Según vecinos, eran 6 en una camioneta. Se quedaron dando vueltas por mi casa. Uno, era un flaco ‘grandote, negro y de barba’. con una morocha alta. Preguntaban mi dirección. Se presentaron como ‘la Federal’. Todos de civiles. ¡Raro!”. El hilo de tuits lo cerró con este mensaje: “Hago responsable al Presidente @alferdez y a su jefa @CFKArgentina, si me pasa algo. Tanto a mí como a mi gente”.