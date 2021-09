“Créese la Coordinación del Área de Género de la Dirección General de Escuelas, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la citada dirección“, especifica en el primer artículo la resolución que da origen a la Coordinación de Género.

La decisión fue publicada hoy, lunes, en el Boletín Oficial de Mendoza y lleva la firma del director general de Escuelas, José Thomas.

Asimismo, la pieza legal señala que “será obligatoria la intervención de la Coordinación del Área de Género de la Dirección General de Escuelas, en toda aquella tramitación de tipo administrativa que guarde alguna vinculación con las temáticas inherentes a Género“.

En los anexos de la resolución, Thomas enumeró las 12 funciones que tendrá la flamante Coordinación de Género de la Dirección General de Escuelas de Mendoza:

1- Establecerá pautas de actuación y tramitación de cumplimiento obligatorio para todas aquellas dependencias de esta Dirección General de Escuelas, procurado en todas las instancias contribuir a remover los obstáculos reinantes referidos a estereotipos sociales, que impidan alcanzar la igualdad real, mediante disposiciones que constituyan deberes que tiendan a garantizar la diversidad de géneros e identidades, y la paridad efectiva entre mujeres y varones.

2- Asesorará, dictaminará y tramitará, asuntos relativos a Licencia art. 50 bis Ley Nº 5811, Ley Nº 8806/2015, reducción horaria, traslados emergentes o preventivos, por situaciones de violencia de género, reclamos por descuentos indebidos, realizados a trabajadoras víctimas de violencia de género, procesos disciplinarios en virtud de hechos relativos a género, situaciones de violencia laboral o de género en el ámbito laboral, cuando alguna o ambas partes se encuentren vinculadas con esta Dirección General de Escuelas, entre otras tramitaciones.

3- En lo relativo a situaciones de índole disciplinaria, tomará intervención, incorporando antecedentes, requerirá informes, emitirá dictamen legal y solicitará resolución respectiva de la Autoridad competente, según la situación de revista del Agente denunciado, y el cargo que ostenta, pudiendo tratarse de un sumario a desarrollarse en Dirección General de Escuelas o en Oficina General de Sumarios, finalización de suplencia y/o rescisión contractual, según el caso particular.

4- Informará al Agente víctima de violencia de género, sobre los distintos dispositivos de abordaje con los que cuenta la Provincia, dependientes del Poder Ejecutivo, Judicial u otros efectores, así como también la tramitación que podrá llevar adelante en sede penal, civil y/o en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo.

5- Tomará intervención en aquellas denuncias administrativas relacionadas con actos u omisiones discriminatorios, determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, sus Dependencias y todos aquellos sectores sobre los cuales ejerza poder de contralor.

6- Asesorará a las personas interesadas en trámites administrativos, en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, relativos al cambio de nombre del Agente, mediante dictamen jurídico, así como también en el marco de lo reglamentado por la “Ley de Identidad de Género”, Nº 26.743.

7- Aprobará, Coordinará y Realizará capacitaciones dirigidas a personal, docente y no docente de la Dirección General de Escuelas, en asuntos relativos a género, tales como, identidad de género, violencia de género, etc., Así como también, lo relativo a lo dispuesto por Ley Nº 5811 y Reglamentación de Ley N° 8806, Ley N° 27.499 conocida como Ley Micaela, a la que Mendoza adhirió a través de la Ley Nº 9.196 y su decreto reglamentario Nº 118/19 y Ley N° 26.485, “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” y su Decreto reglamentario N° 1011/2010, etc.

8- Interactuará de forma activa, con otras Áreas de Género del ámbito provincial, nacional, municipal, gremiales, sindicales y ONG`S, a fin de nutrir la normativa con legislación comparada mediante resoluciones de situaciones fácticas, así como también, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración Mutua, con otros organismos y/o actores de la vida civil.

9- Establecerá lineamientos transversales unívocos de actuación a las distintas Dependencias y/o Delegaciones, bajo la órbita de esta Dirección General de Escuelas, relativos a la temática específica, los que tendrán carácter de obligatorios.

10- Participará en las negociaciones de índole no salarial, que se lleven a cabo entre la Dirección General de Escuelas y Sindicatos, Gremios y otros organismos, en asuntos relativos a género.

11- Dará cumplimiento al deber legal contenido en arts. 18 y 24 de la Ley Nº 26.485, en virtud del cual los/as funcionarios/as públicos, deben realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales, siguiendo los lineamientos de la citada Ley, previo aviso al denunciante, y respetando la autonomía de la voluntad de la persona violentada.

12- Realizará propuestas de protocolos para el abordaje de los distintos temas bajo su competencia, las que se someterán a criterio de aprobación e implementación de la máxima autoridad escolar de esta Dirección General de Escuelas.