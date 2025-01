El gravísimo siniestro vial ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de este sábado en la intersección de Centroamérica e Independencia de San Rafael, cuando dos hombres que se desplazaban en una moto Guerrero 110 cc resultaron gravemente heridos tras ser impactados por una camioneta Ford Ranger que escapó tras el hecho.

Los jóvenes heridos fueron socorridos por los vecinos de la zona, y alrededor de las 2.40 horas fueron ingresados por el Servicio de Emergencias Coordinado, al hospital Schestakow. Uno de ellos, está en terapia intensiva, se trata de Claudio Hidalgo, que es quien conducía la moto, mientras que David González Reta (29) está con fractura de fémur, internado también y con múltiples heridas.

Según los testigos, que intentaron detenerla, fue una Ford Ranger «doble cabina, de las antiguas, blanca con vidrios polarizados».

«Los chicos iban por calle Independencia, y en la Centroamérica apareció la camioneta blanca que los chocó y luego se dio a la fuga. Los vecinos en el intento de evitar que huya, le rompieron el espejo izquierdo, y en la huida, al hacer marcha atrás, pisó a Claudio, nuevamente, y le explotó las piernas. Iba sin patente» relató Karen, hermana de uno de los jóvenes, a Info YA.

Insólitamente, las familias no encuentran explicación, ya que «la policía no nos ha dicho nada sobre el otro vehículo, en principio no tomaron la denuncia, no entendemos cómo se debe proceder, hay un chico en terapia intensiva y mi hermano todo quebrado y al de la camioneta nadie lo busca».

Los mismos vecinos, que no sólo ayudaron al momento del choque y abandono de los jóvenes, sino que también luego se hicieron presentes en el hospital para ofrecer sus números y testimoniales.

«David está en traumatología, con fractura de fémur, y Claudio está en terapia intensiva, con fisura de costillas, entubado y le extirparon el bazo, ha tenido un golpe en la cabeza y está destrozado» indicó a Info YA La familia que junto a los amigos no saben qué hacer, más que acompañar y aguardar novedades médicas.

«Mientras más tiempo pasa es peor, la familia fue a la comisaría 8va a denunciar y no les tomaron nada, dijeron que desde el hospital deben informar y no ha pasado nada, no hay control, hay un tipo que casi mató a dos personas y nadie lo busca: es increíble», declararon a los colegas sureños, los amigos de las víctimas.

En tanto, la Policía de la jurisdicción no ha emitido ningún comunicado al respecto.