La propuesta para alumnos del último año de primaria y secundaria busca generar un espacio de encuentro e interacción virtual en diversos soportes y aplicaciones.

Bajo el lema “Promo 2020, modo creativo en casa”, la Subsecretaría de Educación invita a los estudiantes de los últimos años de los todos los niveles y modalidades a participar en la presentación de las promociones.

La propuesta, organizada por la Coordinación de la Modalidad de Educación Artística y la Coordinación de Educación Física, tiene como objetivo generar un espacio de encuentro e interacción virtual, para que los estudiantes participen organizando las presentaciones de su promoción, a través de diversos soportes, para ser difundidas en medios locales y redes sociales.

Podrán participar:

1- Estudiantes de 5° de escuelas secundarias orientadas y con especialidad y 6° año de escuelas técnicas.

2- Estudiantes de sala de 5 de Nivel Inicial

3- Estudiantes de 7° grado de Nivel Primario, Común y Especial.

4- Estudiantes EEI (Escuelas Educación Integral).

5- Estudiantes de CENS y CEBJA.

Requisitos:

a- Los participantes presentarán su promoción a través de diversos formatos como videos, Tik tok, rap/trap u otros estilos musicales, animaciones, memes, collage o mosaico de fotos, teatralización, desafíos, juegos, coreografías, entre otros.

b- Duración de la presentación: máximo 30 segundos.

c- Fecha de presentación: hasta el 17 de setiembre, a las 13.

d- Los videos deben enviarse por coorreo a [email protected]

e- No participarán videos que contengan vocabulario o imágenes inapropiadas.

f- No participarán videos cuyo contenido no respete la normativa sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio.

g- Completar y adjuntar autorización de uso de imagen de todos los participantes del video (se encuentra en Anexo, en el Memo 71-SE-20).

La difusión de los videos se realizará el 21 de setiembre en medios de comunicación y redes sociales de la DGE: Twitter @MzaDGE, Instagram dgemendoza, Facebook DGE Mendoza, Portal Educativo Mendoza www.mendoza.edu.ar.y el canal de Youtube de la DGE YouTube DGE Mendoza.

Las promociones participarán en un sorteo de premios para los grupos y la publicación en las redes sociales de gobierno y en medios masivos de comunicación.