Nacho Sánchez y Vicky Paganini llevan adelante el atractivo proyecto.

El 23 de abril se celebra el día del libro a nivel mundial. Esta fecha, tiene como objetivo de fomentar la lectura, también busca promover y conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria.

En Valle de Uco, es cuna de grandes escritores. En esta oportunidad conoceremos a uno de ellos, Nacho Sánchez, quien invade de literatura las calles y es responsable junto a Vicky Paganini, de darle vida a «Una Propuesta», libros andantes por las calles del Valle de Uco.

En diálogo con Canal 8, Nacho reconoció la importancia de la fecha «para ampliar los conocimientos y gustos acerca de la escritura».

«Un libro es muchas cosas, sobre todo es un salvavidas», dijo como una apreciación personal. También, citano a un escritor, «un libro te busca, si no podes terminar uno por algo debe ser. Lo importante es que la lectura te emocione y te movilice. No creo en la lectura obligatoria, porque no lo disfrutas».

«Una Propuesta» se puede encontrar «sábados y domingos en la plaza departamental de Tunuyán. Sobre este importante proyecto, explicó «tiene que ver con la distribución de libros que no se encuentran en librerías, para guiar nuevas lecturas».

«La idea es generar un espacio de compartir», aseguró. Como consejo, «hay que darle bola a las lecturas, que por ahí cuesta que lleguen a nuestras manos», manifestó.