 Dibu Martínez: «Hoy me conocen en todo el mundo gracias a Leo»

Fue reconocido como el mejor arquero del año a nivel mundial.

El arquero de la Selección Argentina, Dibu Martínez, se refirió una vez más al Mundial que ganó con la selección argentina en Qatar. Además, no dejó pasar la oportunidad de enviar un emotivo mensaje a Messi.

“Me siento orgulloso de haber ganado este título con él”, dijo Martínez. “Hay 200.000 números y te toca justo a vos la lotería, no tenías un peso y ganaste; a mí me pasó igual. No me conocía nadie, gané el Mundial y hoy me conocen en todo el mundo gracias a Leo”, concluyó.

El futbolista recordó el histórico día, “mi sueño cuando me fui a Inglaterra era ayudar a mi familia y después ser el uno de la selección. Ganar la Copa del Mundo y tener la tercera estrella en el conjunto no lo puedo explicar”.

Sobre el cariño de la gente, “te lo recuerda la gente todos los días. Cuando te van las cosas mal, decís: ‘Bueno, lograste lo máximo del fútbol».