El delantero nacido en Tunuyán dialogó con el 8 Digital.

Diego Sevillano surgió de las inferiores de Godoy Cruz, paso por el fútbol de Rumanía, Chile, Colombia y actualmente se encuentra defendiendo los colores de Fundación Amigos, equipo del cual es presidente Sebastían Torrico, que milita en la Primera División de la Liga Medocina.

En dialogo con el 8 Digital, el delantero comentó «Estoy pasando la cuarentena en casa y realizando los entrenamientos que nos mandan desde club y así tratar de mantenernos entretenidos a la espera de poder regresar a las canchas».

«No tengo apuro de irme del equipo Fundación, pero si hay una oferta que sirva será evaluada y veremos que pasa pero si no estoy muy tranquilo y cómodo en el equipo», aseguró el propio centro delantero.

Respecto al Tomba, «Me encararía volver en alguna oportunidad, mi corazón está en Godoy Cruz, es el equipo que me vio nacer, pero realmente se que es muy difícil un posible regreso ya que desde que me fui no volví a tener contactos y mi carrera tomó otro rumbo», respondió el propio jugador.

En un futuro como entrenador «Yo hice la carrera de entrenador siendo muy joven y la idea que tengo es poder tener una escuela formativa en Tunuyán porque no me quiero ir de mi departamento», aseguró el propio Diego.

«Me gustaría ser entrenador pero de categorías formativas, no me veo dirigiendo un equipo de primera o profesionales», finalizó Diego Sevillano.