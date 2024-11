Así lo ordenó el presidente.

Manuel Adorni confirmó este jueves que Cristina Fernández de Kirchner dejará de cobrar su jubilación y la pensión por Nestor luego de que la Cámara Federal de Casación confirmara su condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que había dictado el Tribunal Federal Oral N° 2.

Lo anunció oficialmente en conferencia de prensa. Según trascendió, Cristina cobraba un total de $ 21.827.624.

“Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del ex fallecido ex presidente Néstor Kirchner”, anunció Adorni.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que había dictado el Tribunal Federal Oral N° 2, en la causa que se conoce como “Vialidad” y en la que se la declaró culpable del desvío de fondos de la obra pública a favor de Lázaro Báez.