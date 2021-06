Difícil situación del turismo: "pedimos que dejen entrar a extranjeros con las dos dosis"

Así lo manifiestan desde el sector.

Se aproxima la temporada de invierno, y tras formalizar los correspondientes pedidos a Nación, todavía no hay definiciones. El sector empresario de Mendoza ligado al turismo se encuentra actualmente en una difícil situación y solicitan respuestas.

Para reactivar el sector, piden que se permita el ingreso de extranjeros de los países limítrofes que tengan el esquema de vacunación completo. Esto fye planteado por el director de la UCIM, Ricardo Beccaceci considerando que será de gran ayuda para darle oxígeno a todo un abanico de sectores que vive del turismo.

Al respecto dijo, “se podría hacer como se ha hecho en algunos países de Europa, como Italia, Francia o España, donde permiten el ingreso de turistas que tengan las dos vacunas. Si se permitiera esto con los visitantes de Chile y Brasil, se ayudaría mucho a la hotelería, a los servicios turísticos de excursiones, de transporte y a la gastronomía en general. Sabemos que el contexto sanitario es muy importante, pero en cuanto se pueda sería muy necesario que se tenga en cuenta esta alternativa”.

Durante el fin de semana la UCIM, difundió un pedido, manifestando la situación:

“A dos semanas de las vacaciones de invierno, no hay definiciones sobre las posibilidades de abrir la provincia al turismo, al menos nacional.

Los actores de este sector se encuentran muy preocupados por esta situación. Son conscientes del problema epidemiológico y los cuidados y prevenciones a tener en cuenta. Por cierto, en la actualidad, a pesar de no tener prácticamente movimiento, están cumpliendo todas las indicaciones enviadas por las autoridades sanitarias de la Nación y de la Provincia.

Pero a pesar de los reclamos y las urgentes notas presentadas ante autoridades nacionales y provinciales, en las cuales se muestra el estado actual del Turismo, no hay respuestas, no hay programas de acción a seguir y no hay suficiente ayuda ni para los empresarios, ni para los empleados. No existe un aporte real que indique una salida para tan importante actividad, que significa para Mendoza cerca de un 10% del PBI.

Es increíble observar la ‘sordera’ de los funcionarios ante los reclamos de empresarios y cámaras. No dan respuesta ni solución a las explicaciones que manifiestan que son miles los puestos de trabajo que se están perdiendo y las bajas de persiana y la consecuente situación terminal de agencias de viaje, transportistas, hoteleros (sobre todo de Ciudad Capital) y gastronómicos.

Al Gobierno Nacional se le solicitó la declaración Emergencia Económica para el Turismo, la cual hubiera traído parte importante de alivio y solución. No fue otorgada y a cambio de ello, surgió como paliativo para los empleados el ATP, que finalizó el 31 de diciembre de 2020 y fue reemplazado por el REPRO, de menor importe y de compleja formalidad de construcción administrativa”.