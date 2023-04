Difonso habló sobre a quién apoyaría a la presidencia: ¿Milei, Massa o Cristina?

En el marco del lanzamiento del nuevo Frente electoral “Unión Mendocina”, en alianza con De Marchi y el sector de Milei en Mendoza, el sancarlino Jorge Difonso, sorprendió con sus declaraciones respecto a sus apoyos en Nación.

La polémica se presenta, debido a que los referentes de la nueva alianza provincial, tienen ideas totalmente opuestas sobre temas controversiales como la minería.

Jorge Difonso, es el nuevo socio político de Omar De Marchi, y en unión al sector de Milei, buscarán ganar la gobernación de Mendoza, a través del Frente Unión Mendocina. Sin embargo, a través de Twitter, el diputado dejó en claro el rechazo a la minería en Mendoza: “A la ley 7722 la voy a defender siempre: esté donde esté. Ellos tienen sus intereses que NO SON los nuestros” publicó este viernes en la red social. “El agua de Mendoza no se negocia” enfatizó.

Durante una entrevista en Canal 7, donde habló del futuro que tiene el nuevo Frente, y su carrera por la gobernación, expresó su postura, sobre la gran pregunta que rodea a los habitantes de Valle de Uco, en relación con la ley 7722.

El candidato libertario, Javier Milei, ha manifestado públicamente, su apoyo indeclinable a potenciar el desarrollo minero, además anunció una baja a las retenciones a las mineras para fomentar la actividad. Difonso, quien abandonó Cambia Mendoza, y se unió con los libertarios, en busca de que su partido logre retener la intendencia de San Carlos, hoy ya forma parte del Frente Unión Mendocinos.

Fue en base a esto, que el conductor de Séptimo Día, Julián Imazio, le consultó: ¿le gustaría que Milei sea presidente? Difonso sorprendió al opinar que Milei puede llegar a ser presidente: “muchos argentinos y muchos mendocinos lo están pensando. Que no te extrañe que sea presidente”. Ante la repregunta del periodista, de si le gustaría que alguien con esas ideas llegue a la presidencia, Difonso indicó: “llegará quien tenga respaldo de la gente y lo demás lo ayuden”.

Debido a la temática polémica, y a la sustancial contradicción que presenta la postura de Milei, sobre el apoyo a los proyectos mineros, no expresó una respuesta concreta sobre el apoyo al libertario. Consultado nuevamente sobre el apoyo al libertario, expresó: “La verdad que no sé, no sé, creo que hay muchos que están pensando en votarlo”.

Cabe destacar que el Valle de Uco, asambleas ambientalistas le han solicitado al diputado, reunirse en los últimos días para discutir este tema y cuál será la postura global de la coalición que ahora integra.

Por su parte, Marcelo Romano, quien va de candidato a intendente de San Carlos, abiertamente a través de sus redes sociales emitió un duro comunicado: “la ley 7722 es el cinturón de seguridad para el agua de Mendoza. Ya están definidos los candidatos que representan a la minería con químicos, solo resta saber quiénes seguimos defendiendo el AGUA. ¿Qué hará Difonso? Desde San Carlos escuchamos y vemos”, escribió Romano.

No obstante, el diputado provincial, en declaraciones a Mdz, sobre su posición con respecto al tema, también indicó: “Nosotros lo que planteamos es el desarrollo con control de la actividad y la preservación de la Ley 7722. Es importante que cualquier tipo de actividad, se desarrolle con los controles ambientales que garanticen a la población el correcto cuidado del agua. No vamos a renunciar a nuestra posición histórica”, aseguró Difonso.