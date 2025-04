Fue registrado antes que su salud empeorara.

Un video inédito del papa Francisco, grabado en su residencia de la Casa Santa Marta antes de que se agravara su estado de salud, fue difundido en las últimas horas a días del fallecimiento del Sumo Pontífice.

El mensaje fue filmado el 8 de enero y formaba parte de una iniciativa de diálogo entre jóvenes y adultos para mostrar durante el Jubileo de los Adolescentes, que se celebra estos días en Roma.

“Una cosa muy importante en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona te habla, espera a que termine para entenderlo bien. Y luego, si quieres, di algo. Pero escuchar es importante”, había expresado Jorge Bergoglio en el video que compartió este domingo el semanario italiano Oggi.

Y profundizó: “Fijate bien que las personas no escuchan, a la mitad de una charla, tienen una explicación y responden. Y eso no ayuda a la paz”. Además, en el video pidió a los jóvenes que no olviden a sus abuelos: “Nos enseñan tanto“. Como era habitual, Francisco cerró su intervención con la frase “Rezo por ustedes, recen por mí”.

El video fue revelado el mismo día que se celebró en la basílica de San Pedro la segunda misa de luto, en donde se congregaron unas 200.000 personas.

