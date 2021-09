Tras las fuertes declaraciones, pidió disculpas.

Se filtró un audio en el que se escucha a Fernanda Vallejos, diputada del bloque kirchnerista, criticar al presidente luego de la derrota electoral que el gobierno nacional sufrió el domingo. Debió salir a pedir disculpas.

El audio se hizo público mientras la gestión de Alberto Fernández está atravesada por una crisis política sin precedentes que comenzó este miércoles con la presentación de renuncias por parte de ministros y funcionarios cercanos a Cristina Kirchner.

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa; diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo, porque se ve ciego es sordo, tampoco aprendió nada de Néstor ni nadie, porque no lo hizo”, dice Vallejos.

“No solamente no lo hizo sino que no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política en el gabinete porque el Jefe es un payaso. Tuvimos este resultado en la elección del domingo, todo pensamos lo mismo lo discutimos desde marzo del año pasado, porque la política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria no a la reducción del déficit fiscal y cumplir el mandato del FMI”,

Finalizando, manifiesta “tener que decirle lo mismo que a Macri, a un tipo que llevamos como presidente. Está atrincherado, como Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Es un ocupa, no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. La derecha ya tiene a quien votar, mirá si va a elegir a este mequetrefe que no sirve para nada”.