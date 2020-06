El cuidado personal y el uso del barbijo son los factores principales.

En medio de la pandemia uno de los lugares de trabajo que nuca cerró las puertas fueron las farmacias.

En dialogo con el Móvil de Canal 8, estuvo la farmacéutica Clara Picullo, del departamento de Tunuyán, que comentó temas interesantes como es la disminución de venta de medicamentos producto de los pocos casos de enfermedades respiratorias que se han detectado en estos tiempos.

«La venta de medicamentos antigripales en los últimos meses han tenido una merma muy notable, creemos que es debido a los cuidados extremos que tienen las personas para la prevención del coronavirus».

Además la propia farmacéutica agregó: «Otro de los factores importantes que tenemos es la utilización de tapabocas o barbijos y la suspensión de clases».

«Al no tener chicos en los establecimientos escolares las enfermedades respiratorias bajan de manera considerable y eso hace que al no tener enfermos no tenemos venta de medicamentos».

Respecto a los medicamentos la propia profesional dijo «No es bueno la automedicación, es importante siempre consultar al médico ya que ellos son los que saben las patologías y que medicamento es el adecuado para que nosotros podamos entregarle al enfermo», finalizó Clara Picullo.