La Dirección General de Escuelas dio a conocer las fechas, cargos vacantes y documentación.

La DGE pone a disposición la Resolución 4514 donde queda establecido el Concurso de Ingreso a la Docencia de Nivel Primario 2022 destinado a maestros de Materias Especiales, de Educación Física y maestros de grado.

Los postulantes al concurso de ingreso a la docencia deberán presentar por duplicado la siguiente documentación:

a) DNI original y copia, o Cédula de Policía Federal o Pasaporte.

b) Bono de puntaje año 2022 definitivo de la modalidad y especialidad correspondiente.

c) Último Certificado de Aptitud Psicofísico Apto en vigencia, que acredite Aptitud para el cargo que el aspirante optare y que al momento del ofrecimiento no esté vencido (NO se aceptarán: hojas de ruta, efectores públicos, certificados en proceso, provisorios o turnos) Resolución 029-DGE-17 y Resolución 172-DGE-17), emitidos y validados en el Acto de Ingreso por la Unidad de Control y Gestión de Salud Laboral siendo su decisión vinculante, (último Certificado emitido de escuela Albergue en el caso de optar por escuelas de ese tipo).

d) Declaración Jurada de Cargos vigente debidamente certificada por autoridad competente en un todo de acuerdo con Ley 6929 en su Art. 9, RIT-2019-1107-GDEMZA-DGE y Decreto 354/2000.

e) Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Dirección de Registro Nacional de Reincidencia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

f) Constancia de CUIL.

g) Constancia de último voto emitido o certificado de “no infractor” expedido por Junta Electoral.

h) Renuncia aceptada en caso de tener cargos titulares o más de 15 horas titulares (docentes de escuelas privadas o contratados con más de 5 años y celadores).

Fechas a tener en cuenta:

07/01/2022 Publicación del Orden de Mérito Provisorio.



08/01/2022 al 24/01/2022 Presentación de reclamos según Orden de Méritos, en Junta Calificadora de Méritos de Nivel Primario. Enviar al correo oficial juntaprim@mendoza.edu.ar.



25/01/2022 al 03/02/2022 Resolución de reclamos a cargo de Junta Calificadora de Méritos de Nivel Primario.



04/02/2022 Publicación del Orden de Mérito Definitivo, a través de la página web del Portal Educativo de Junta Calificadora de Méritos de Nivel Primario.



08/02/2022 Acto de ofrecimiento de cargos vacantes para Ingreso a Maestros de Materias Especiales y Maestros de Grado (Sólo podrán participar quienes cumplan requisitos, según Decreto 354/2000, Art.2)



Educación física: Orden 01 a 200 a las 8.30, Orden 201 a terminará las 10.00.



Educación musical: Orden 01 a terminar a las 11.00.



Artes visuales: Orden 01 a 200 a las 12.00, Orden 201 a terminar a las 13.00.



Maestros de grado: Orden 01 a 850 a las 13.30, Orden 851 a 1550 a las 16.00.



09/02, 10/02, 11/02: Acto de ofrecimiento continúa maestros de grado de educación común.



09/02/2022: Orden de 1551 a 2100 a las 8.30, Orden 2101 a 2451 a las 12.00, Orden 2451 a 2750 a las 14.30 y Orden 2751 a 2800 a las 16.00.



10/02/2022: Orden 2851 a 3000 a las 8.30, Orden 3001 a 3300 a las 12.00, Orden 3301 a 3600 a las 14.30 y Orden 3601 a 3750 a las 16.00.



11/02/2022: Orden 3751 a 4000 a las 8.30, Orden 4001 a 4500 a las 12.30, Orden 4501 hasta finalizar orden de méritos a las 15.00.



14 /02/2022: Toma de posesión y efectiva prestación de servicios.

Se adjunta la Resolución completa con el Anexo correspondientes donde se comunican los cargos vacantes disponibles de la provincia.