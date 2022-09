La venta masiva de dólares de soja supera la meta de $ 1 billón establecida por el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo cuando anunció el lanzamiento del programa de estímulo a las exportaciones.

El denominado «dólar de la soja», un tipo de cambio diferencial de $200 por dólar solo para el mes de septiembre para el complejo sojero, comenzó a dar resultados y logró sus primeras metas, con el ingreso de divisas por 1.075 millones de dólares, luego de 72 horas de vigencia y ventas diarias de frijol en torno a un millón de toneladas.

La Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) informó que en los primeros tres días de vigencia del decreto 576/2022, el complejo sojero ingreso US$ 1.075 millones, lo que marca un sobrecumplimiento de la meta U$S 1.000 millones establecida por el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo, cuando anunció la puesta en marcha del Programa de Incremento Exportador.

«A 72 horas del inicio del decreto 576/2022, el ingreso de #divisas sumó 1075 millones de dólares, superando el objetivo establecido el domingo último», señaló Ciara-CEC a través de su cuenta en la red social Twitter, un mensaje que fue compartido por el ministro Massa.

En el mismo sentido se expresó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, quien aseguró que «el dólar soja superó la expectativas», motivo por el cual ve superable el ingreso de U$S 5.000 millones durante septiembre, otras de los objetivos planteados por Massa.

«El campo nos acompaña con ventas récord y el dólar soja superó nuestras expectativas. A este ritmo, esperamos superar los US$ 5.000 millones previstos», dijo Bahillo durante una recorrido a la planta de clasificación de semillas de maíz de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) a propósito del inicio de la campaña de siembra de semillas 2022/23.

De hecho, fuentes oficiales expresaron ayer que «los U$S 5.000 millones son un piso, creemos que se va a superar ese monto» porque los productores «lo tomaron muy bien» al programa.

Las ventas en el mercado local crecieron de manera exponencial respecto al promedio comercializado en las semanas anteriores, con un gran interés de los productores tanto por realizar negocios nuevos, como también fijar precio a la mercadería ya entregada.

De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las operaciones de compraventa y fijaciones de soja registradas ayer alcanzaron un volumen de 1,34 millones de toneladas, con lo que acumularon en los primeros días de la semana un total de 2,13 millones de toneladas.

Según destacó la BCR, el volumen negociado del martes incluyó tanto contratos de compraventa nuevos como fijaciones de operaciones concertadas antes del martes, y excluyendo anulaciones.

«Esa cifra supera en un 68% a la del lunes, llevando el total de negocios registrados de soja a 2,13 millones de toneladas en tan solo dos días, desde la entrada en vigencia del Programa de Incremento Exportador», destacó la entidad bursátil.

Según el monitor SioGranos, la plataforma electrónica para la información de operaciones de compraventa y canje de granos y la publicación de precios de referencia del mercado local, hasta las 18 de hoy se llevaban comercializadas 347.000 toneladas de soja, tanto en cámaras como en fábricas.

Respecto al precio, en Rosario los ofrecimientos por la oleaginosa con entrega inmediata y para las fijaciones de mercadería no mostraron cambios respecto a la víspera, en $69.000 la toneladas, mientras que para la descarga de soja pactada para octubre se ubicó en $68.500 la tonelada.

En cuanto al mercado a término Matba-Rofex, el contrato de septiembre ganó 0,14% hasta los US$ 345,5 la tonelada.

En el mercado de Chicago, el contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,56% (US$ 8,54) hasta los US$ 538,94 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 1,09% (US$ 5,60) para concluir la jornada a U$S 508,35 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el avance de la cosecha norteamericana, la merma en las compras chinas y en las altas ventas de poroto en la Argentina.

«Mientras la presión bajista de la cosecha estadounidense impacta sobre los precios, las importaciones de soja de China cayeron un 24,5% interanual, lo que da cuenta de un dinamismo comercial menguante, a la vez que profundiza las pérdidas», explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por su parte, la corredora de granos Granar sostuvo que las bajas se dieron en gran medida por las altas ventas de soja en lo que va de la semana en Argentina, de la mano de una mejora hasta los $ 200 del tipo de cambio para los productos del complejo sojero.

El aceite acompañó esta tendencia con una merma en su cotización del 1,87% (US$ 26,90) hasta los US$ 1.403,78 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,59% (US$ 2,87) para ubicarse en U$S 480,71 la tonelada.