Dólar vino: el gobierno provincial reclama un dólar más productivo para la economía regional

Este sábado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la implementación de un dólar diferencial para la industria del vino, como una de las medidas para los productores afectados, durante el desayuno de Coviar. Rodolfo Suarez señaló sobre el anuncio: «el reclamo que hacemos en cuanto a la diferenciación del dólar, es que tengamos un dólar más productivo para la economía regional, no solamente para la vitivinicultura, sino para otros productos mendocinos”.

Así lo indicó Massa en su visita a Mendoza, durante la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde estableció que se implementará a partir del 1º de abril, un dólar diferencial para la industria del vino, similar al dólar soja. El especialista económico Carlos Burgueño, analizó dicha medida, y explicó su condicionante con el “dólar soja”.

«El año pasado, en la decisión de recuperar mercados y consolidar reservas, intentamos poner en marcha para un sector un programa de fortalecimiento exportador, a partir del 1 de abril vamos a acompañarlo en todas las economías regionales, arrancando por la vitivinicultura para recuperar mercados y que tengan oportunidad frente a la pérdida que representó el granizo y la helada», explicó el Massa.

“Este anuncio llega un poco atrasado. Cuando se implementó el primer dólar soja, la idea era distintos tipos de dólares en ciertos sectores exportadores”, comentó Burgueño.

El especialista destacó que este tipo de cambio se diferencia del dólar soja, “la soja se puede vender a futuro, incluso antes de cosecharla, allí se puede prever cuántos dólares se tendrá sin mayores complicaciones. Por eso cuando se fija un dólar soja el Gobierno sabe cuanto dinero va a entrar. No es el mismo esquema con el malbec, por ejemplo” indicó.

Además, explicó que se establecerá la Comisión Bicameral hasta abril, ya que el Fondo Monetario Internacional lo ordena. “No puede haber ningún tipo de alteración en la política cambiaria, hasta que no se llegue al primer trimestre, que es lo que se está negociando. Se terminará de negociar la segunda semana de abril cuando se desarrolle la próxima cumbre del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial en Washington” señaló.

Burgueño indicó que hasta que no se establezca una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, no se podrán implementar nuevos dólares diferenciales para ciertos sectores.

Alfredo Cornejo expresó sobre el anuncio de Sergio Massa: «Los anuncios no son tales. El único anuncio es el del dólar para economías regionales, pero no tiene la más mínima precisión. El dólar no tiene valor ni por cuánto tiempo será».

El Senador nacional indicó sobre la medida, que no tiene explícito su valor, ni se aclaró su duración. «Es un anuncio muy pobre, vamos a esperar más precisiones, pero no va a tener ningún impacto positivo para el productor», comentó.

Por su parte el gobernador Rodolfo Suarez, señaló: “Tenemos que esperar los 20 días que dijo. Vamos a trabajar con él en las peticiones que hemos hecho. El reclamo que hacemos en cuanto a la diferenciación del dólar, es que tengamos un dólar más productivo para la economía regional, no solamente para la vitivinicultura, sino para otros productos mendocinos”.

El mandatario provincial también resaltó que frente a la emergencia agropecuaria del sector, es necesario tomar medidas excepcionales, “por eso es importante que el Gobierno nacional cumpla su palabra cuando expresa que no se va a importar vino, cuando dice que se va a establecer un dólar especial para la actividad, o cuando se anuncia una ayuda para superar una coyuntura de pérdida de producción importante por razones climáticas”. Suarez anunció también, la implementación del Programa Producir, para los productores afectados.