El juez del Tribunal Oral Federal 4 Daniel Obligado concedió hoy el recurso de apelación del fiscal del caso Marcelo Colombo ante el máximo tribunal penal federal del país, y habilitó la feria extraordinaria para su tratamiento, según resolvió.

Amado Boudou está condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública a 5 años y 8 meses de prisión, en un fallo actualmente apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El ex vicepresidente comenzó a cumplir la pena el 16 de septiembre pasado, tras la confirmación en julio del fallo en Casación.

El mismo juez Obligado había concedido el arresto domiciliario pedido por su defensa el 6 de abril pasado, para que pueda cuidar a sus dos hijos ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y porque la madre de los pequeños es extranjera y no tiene familiares en la Argentina para ayudarla.

El ex vicepresidente estuvo hasta ese día preso en la cárcel de Ezeiza.

La decisión fue apelada por el fiscal Colombo y ahora el juez concedió el recurso de Casación tras habilitar la feria extraordinaria que rige por la pandemia.

Al apelar y pedir que se revoque el arresto domiciliario, Colombo sostuvo que la decisión fue «arbitraria» y resuelta sin darle vista para que opine de manera previa.

Al respecto, al conceder el recurso de apelación, el juez Obligado sostuvo que » la decisión recurrida ha otorgado la morigeración solicitada por la defensa» y se concedió la prisión domiciliaria a Boudou en un tipo de decisión que «en tanto no impide que el imputado continúe sometido a proceso, no sería equiparable por sus efectos a una sentencia definitiva y, por ende, no admite por regla la vía casatoria«.

Pese a ello y «con la evidente finalidad de asegurarle a la parte el efectivo ejercicio de su derecho a la doble instancia» y luego que el 27 de abril Casación Penal amplió los temas a resolver en el fuero federal durante la feria extraordinaria, concedió el recurso.

Obligado hizo esas aclaraciones «sin pretender ingresar en la resolución que le corresponde a la alzada, pero a los fines de dejar asentada, nuevamente, la posición que he adoptado en el trámite de planteos similares durante ésta feria extraordinaria».

Fuente: NA