Ambos hubieran hecho mejor en callarse. Pero, desaprovecharon la ocasión y sus dichos generaron la controversia más grande de los últimos tiempos en el país.

Los dichos de Eduardo Duhalde sobre un golpe de estado provocaron que todo un país se alarmara. Luego, el ex presidente tuvo que salir a aclarar que un militar le dijo que había sectores de las Fuerzas Armadas que lo «estaban preparando«.

Por otro lado, la frase que generó un tembladeral político, fue comentada por Gustavo «Gato» Sylvestre, quien involucró a otros dirigentes en las supuestas conspiraciones y tuvo un desafortunado comentario sobre la Guerra de Malvinas: «Perdieron una guerra de forma cobarde«, dijo, aunque después aclaró que se refería a los «generales» de la última dictadura militar.

Durante la emisión de este miércoles 26 de agosto de Minuto Uno, ciclo que conduce por C5N, Sylvestre denunció que el supuesto intento de golpe existía, y que el propio Duhalde se lo habría comunicado al presidente Alberto Fernández.

El conductor incluso involucró con nombre y apellido a Juan José Gómez Centurión y a José Luis Espert en el presunto complot militar. De acuerdo a su relato, Duhalde le mencionó a Fernández «el nombre que está oficialidad joven piensa como presidente para reemplazarte». «No lo voy a decir, pero es, un militar retirado que participó del PRO. Y que el ministro de Economía que piensan es un economista que fue candidato en las elecciones pasadas«, comentó.

La respuesta de ambos no se hizo esperar: «Nos tienen miedo porque el golpe lo vamos a dar en las urnas en el 2021 y en el 2023. Si armar un partido político es un golpe, preguntenle a Duhalde y a los varones del conurbano en qué andaban en el 2001 cuando volteaban gobiernos«, replicó Gómez Centurión, el primer aludido, desde su cuenta de Twitter.

Incluso los diputados del PRO Martín Medina y Francisco Sánchez presentaron un proyecto de repudio a Sylvestre por sus declaraciones. «Es una herramienta moderada para decirle a una rata miserable lo que pensamos sobre él», disparó Sánchez.

Por sus dichos, Sylvestre, fue repudiado por oficialistas y oposición, pero también por Asociaciones de ex combatientes y de Madres de Caídos en Malvinas.

Duhalde, también tuvo jornadas de estrés cuando tuvo que salir a aclarar sus dichos en cuanto medio pudo conseguir.

«Me dijeron que estaban preparando un golpe de Estado«, aseguró Duhalde y relató que apenas se enteró sintió «miedo» y llamó a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A su vez, Cristina lo derivó con el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

«Lo que a mí me motoriza y me moviliza es el miedo, el miedo profundísimo a los golpes militares«, resaltó el ex gobernador bonaerense.

Sin embargo, reconoció que «no tendría que haber dicho» que las elecciones del próximo año no se iban a realizar. Pero también fue curiosa la forma en la que se justificó por decirlo.

«No tendría que haber dicho lo de las elecciones, fue una respuesta vinculada a un desenganche de la realidad«, admitió y agregó: «Se te escapa la tortuga«.