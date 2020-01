La iniciativa busca eliminar el vaso descartable.

Para este año desde la Municipalidad de Tunuyán, buscarán implementar una acción que apunta directamente al cuidado del medio ambiente.

En este oportunidad el Concejal, Emir Andraos, presentó la propuesta del Eco – Vaso, el cual podrá ser reutilizado.

Los consumidores compraran la bebida y entregarán una seña de $50 por el Eco – Vaso, una vez utilizado podrá recuperar el dinero invertido en los centros de devolución o quedarse con el vaso.

De esta manera no solamente se ayuda al cuidado del medio ambiente, uno de los grandes flagelos en todo el planeta, si no que también, los comerciantes tendrán un ahorro considerable ya que no tendrán que invertir en la compra de vasos descartables para vender sus productos bebibles.