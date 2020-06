El economista Daniel Gallardo dialogó con Canal 8.

A más de tres meses de cuarentena y en el marco de la pandemia mundial por el COVID-19 la economía local es uno de los tantos temas que preocupan. El impacto sobre diferentes sectores hace visible las consecuencias cada vez más.

El especialista en economía Daniel Gallardo, brindó una entrevista en el programa “A Media Mañana” y se refirió al tema. Con gran cantidad de comercios que han tenido que cerrar sus puertas, “Son cuestiones que obviamente tienen que ver con la reducción en la cantidad de ventas, en la reducción de ingresos, lo cual pega de lleno a los negocios más chicos. También a los microemprendedores que ven afectado su ingreso principal”.

En ese sentido, Gallardo agregó: “La economía ha venido cayendo y es muy difícil recuperar en corto plazo, más allá de que Mendoza no se encuentre en una circulación comunitaria donde la gente puede volver a los negocios, es difícil poder recuperar el trayecto perdido de estar tanto tiempo parado».

Entre las posibles soluciones y alternativas que se buscan para reactivar la economía en diferentes sectores, el profesional en economía aseguró que “otra fuente de ingresos que pueden tener los emprendedores tiene que ver con créditos y hoy están tratando de llegar a esos créditos que implican tasas diferenciadas que aplica el gobierno para tratar de apalear el momento financiero. Esto empezó siendo un problema financiero y terminó en un programa económico, entonces con estos créditos lo que se trata de hacer es apalancar al emprendedor para que pueda continuar con su esquema de negocios.»

¿Cómo ahorrar en cuarentena?

Por otra parte, no solamente los sectores empresariales deben buscar soluciones. Sino también en cada hogar del Valle de Uco, la situación económica es preocupante. De esta manera el economista brindó sugerencias para gastar menos. “Siempre uno recomienda, primero buscar precios, hoy hay mucha competencia de precios que se pueden ver antes de salir a comprar, hoy está todo sistematizado, uno lo puede ver por internet. Pueden buscar distintos locales y tiendas que hay en la zona y ver qué precios tienen y de ahí las compras programadas. ¿Qué significa? La vieja listita que se hacía antes es la listita viendo que se come el lunes, martes, etc, entonces hace compra programada que implica no tener gastos extra.