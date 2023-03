Economía anunció un programa para emprendedores de la provincia

Se trata del programa provincial Mendoza Emprende Semilla 3.

La Dirección de Emprendedores, dependiente del Ministerio de Economía y Energía, anunció una nueva edición para el Programa Mendoza Emprende Semilla. Esta iniciativa, fomenta y estimula la creación o el escalonamiento de emprendimientos en etapas tempranas.

La primera convocatoria, permanecerá abierta del 20 al 25 de marzo. Tendrá similares características que las ediciones anteriores, pero tendrá más agilidad en los procesos, y una ayuda financiera de hasta $500.000 por proyecto.

El acto de lanzamiento, estuvo presidido por el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow, entre otras autoridades.

Con la nueva convocatoria, emprendedores y pymes de la provincia podrán acceder a un financiamiento de hasta $500 mil para hacer crecer sus proyectos o iniciar nuevos.

El programa fue diseñado para que una parte de la suma, 60%, sea otorgada a través de una línea de financiamiento por medio de Mendoza Fiduciaria, a devolver en 24 meses a una tasa de 12% anual. El resto del financiamiento, es decir 40% restante, se otorga a través de Aportes No Reembolsables (ANR) provenientes de fondos provinciales.

Otra característica importante, de este financiamiento es que tiene seis meses de gracia para su devolución y deberá ser destinado a activos fijos nuevos y/o capital de trabajo de actividades industriales, comerciales, productivas de base no agropecuaria, de base tecnológica, turísticas, artesanales, mineras, de servicios a la producción y otros servicios.

“Acompañamos, como en las ediciones anteriores, a los emprendedores desde el punto cero a través de asesoramiento gratuito, con una operatoria de inscripción ágil y sencilla, mediante la página web del Ministerio, en donde encontraran videos explicativos con el paso a paso de la operatoria”, indicó el Subsecretario.

Destinatarios y requisitos

• Dirigido a personas que posean o deseen iniciar un emprendimiento radicado en la Provincia de Mendoza.

• Deben ser mayores de 18 años.

• Estar inscripto impositivamente en la actividad económica para la cual se solicita el financiamiento.

• Contar con un fiador con bono de sueldo y que no ingrese en edad jubilatoria durante los 24 meses estipulados para la devolución del crédito otorgado.

Detalles del financiamiento

• Hasta $500.000 por proyecto y por CUIT. Se otorga 40% de ANR y 60% de AR, en un desembolso.

• Destino de los fondos: Inversiones en Activos Fijos nuevos: equipamiento y/o maquinaria nueva y gastos del servicio técnico de instalación y puesta a punto, en caso de corresponder. Insumos, materias primas y/o bienes de cambio.

• Software enlatado.

• Ejecución de la inversión: hasta 60 días corridos.

• Tasa de interés (AR): 12% anual.

• Devolución: 24 meses, incluye 6 de gracia. Cuotas mensuales.