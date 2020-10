Le economía también sufre el efecto pandemia.

En el marco de la pandemia por coronavirus, durante los últimos días el dólar ha fluctuado su precio, el economista Daniel Gallardo explicó a Canal 8, cómo esta situación afecta al país y repercute en el Valle de Uco.

“Cuando hay una pandemia todas las economías, con estas restricciones, tienden a bajar su producción y a caer, entonces el rol del Estado es fundamental, todos los gobiernos han tenido que gastar más porque es inevitable que siga funcionando con las herramientas del Estado”, detalló.

De este modo, todo lo que ocurra a nivel país repercutirá directamente en la región, “cada Estado tiene sus herramientas, y algunas maneras de financiar es a través de los impuestos, deudas o de emisión monetaria a través del banco central. Argentina no podía endeudarse porque se encontraba en default, aumentar los impuestos era imposible porque la producción venia cayendo con lo cual la recaudación fue menos”, destacó el especialista.

En ese sentido, Gallardo resaltó que debido a esto, “tuvieron que recurrir a la emisión monetaria, es decir, emitir más pesos para que la economía pudiera tener un alivio en el gasto mayor del Estado, y es ahí donde viene el problema del dólar porque hay familias que, de su ingreso, destinan un gran porcentaje al consumo, pero hay familias que tienen la capacidad de ahorrar y compran dólares. Y como la gente no quiere ahorrar en pesos, el dólar aumenta”, especificó.

¿Qué es el dólar Blue?

El economista brindó detalles sobre el el denominado “Dólar blue”, “es un dólar que no está registrado dentro del sistema financiero, es el mercado paralelo, no hay restricciones. Hay que tener en cuenta que no representa un gran volumen de operaciones, no representa un problema real”, dijo en primer momento.

También, “su valor representa el nivel de confianza o desconfianza a las medidas que va tomando el gobierno. Tener un dólar blue muy alto insta a que aumenten los precios por las dudas, y no se invierte porque hay riesgo. El riesgo país, mide el nivel de confianza sobre Argentina ha ido disminuyendo, pero es difícil que baje en época de pandemia. Para una economía que está cerrada, los 1300 puntos no son un número impensado, aunque sigue siendo alto. Las medidas que ha tomado el gobierno, han sido para apalear la confianza en el peso”, explicó en materia económica.