Vergüenza ajena. ¿Cuántos de nosotros lo que hemos trabajado toda una vida, con frío, con calor, tal vez hasta un poco enfermos para cumplir con nuestro compromiso con la familia principalmente para darle educación, salud y seguridad?.

¿Cuánto tenemos que sufrir en nuestro país para que superemos gobiernos con luchas internas entre ellos? olvidándose del pueblo que sufre, mientras ellos viven de una manera muy distinta.

Veo que los políticos viven a un nivel de primer mundo, mientras su pueblo vive chocando y golpeándose en el fondo vivenciando miserias innecesarias, cuando tenemos un país tan hermoso y rico. Aquí me paro y reflexiono por qué? Será que uff! tantas cosas supongo, pero sí opino que la culpa fue del peronismo o de Perón, porque regalo todo y usando la plata del país. Lo usó para conseguir que a través de las ayudas sociales dejar un país sin plata y destruyó la cultura del trabajo.

Van a decir “sos macrista o radical”, si escribo que pocos fueron los gobiernos radicales que pudieron hacer algo por los pobres me van a decir “peronista o kirchnerista”, si digo que el macrismo fue muy duro no tuvo en cuenta que la gente o comía o pagaba la luz y el alquiler, van a decir que no quiero a nadie y soy golpista.

Lo que opines está mal y creo es esa la división y las grietas que hoy hace sufrir al más necesitado. Sería bueno que los políticos y a cualquier nivel vivan como viven los que chocan en el fondo, sería bueno que se dejen de peronismo de radicalismo de kirchnerismo, de macrismo y se unan para dejar de hacer sufrir a nuestro pueblo y dejen sus interés y mezquindades propias para que en esa unión. Luchen todos por la misma causa del bien al prójimo que sufre y dejen de vivir ellos en el primer mundo y los pobres reciban la oportunidad de trabajar y la dignidad que debe tener como ser humano y no recibir dádivas vergonzosas e humillantes. Primero el pueblo, el poder para después.