«No es momento de discutir una ley de educación, es momento de llamar a paritarias»

«Estamos exigiendo que se postergue el tratamiento de la Ley Provincial de Educación. Estamos en una emergencia económica y social brutal. Querer discutir una ley de educación ahora es no querer discutirla con los trabajadores de la educación», dijo Sebastián Henríquez, Secretario Gral. del SUTE.

El sindicato de los docentes se manifestó así el pasado 17 de setiembre, respecto de la controvertida Ley de Educación que el Gobierno impulsa por estos días.

Sostenemos que es necesario discutir urgentemente los problemas que el sistema educativo tiene hoy: el agravamiento de la desigualdad educativa en estos meses de aislamiento; que la DGE no garantiza nada para poder enseñar y aprender, sino que todos los recursos los ponen trabajadores/as y familias; la necesidad de un aumento salarial urgente.

Reiteramos nuevamente la exigencia al gobierno de convocar a paritaria salarial y no salarial y el llamado a todos/as los/as trabajadores/as de la educación a organizarnos:

Por su parte, el gobernador Rodolfo Suarez y el titular de la DGE, José Thomas, mantuvieron un diálogo con las autoridades educativas y entre otras cosas hablaron sobre el proyecto de Ley de Educación de Mendoza.

Sin embargo, el docente de aula no estuvo representado en tales conversaciones, por lo que se manifestaron absolutamente disconformes con el tratamiento del tema en estos días, cuando -sostienen- hay cosas más importantes que resolver como «el llamar a paritarias» por la cuestión salarial que preocupa; y mucho, a los maestros mendocinos entre otros asuntos.

De tal modo, más de 11 mil docentes mendocinos firmaron una carta abierta en contra del tratamiento del proyecto de ley.

“Los/as abajo firmantes, trabajadores/as de la educación de la Provincia de Mendoza, nos dirigimos al Director General de Escuelas para exigir que no se trate ningún proyecto de Ley Provincial de Educación mientras dure la emergencia económica y sanitaria”, promueven en ella.

En este sentido, desde la DGE habían destacado la apertura de un pre congreso para hacer parte a los distintos actores del sistema educativo en un debate que profundice la propuesta de reforma de la ley de educación.

Silvina Del Popolo, Directora de Calidad Educativa de DGE manifestó en declaraciones radiales que, por estos días circula un borrador de discusión, de diálogo, “que le dé a la educación mendocina un nuevo punto de vista, apuntando a la participación de la sociedad en el verdadero pensar del proceso educativo”.

A esto, el SUTE enumera las razones en que se fundamente dicho rechazo, acompañado por las firmas correspondientes (Más de 11 mil). Entre ellas destacan que no hay condiciones de participación real de la comunidad. “No hay condiciones materiales, físicas ni psíquicas para afrontar este debate”, señalan desde el sindicato.

Para el SUTE esta propuesta representa un retroceso en la educación como derecho: “el sistema educativo digital amplia la desigualdad educativa, ya que no se garantiza el acceso a internet ni a los dispositivos necesarios, no contempla a jardines maternales ni CAE y no garantiza la inclusión real de las personas con discapacidad», entre varios aspectos más.

Asimismo, consideran un retroceso en la calidad educativa, al enfatizar en la evaluación de capacidades y no de aprendizajes, reduce la educación artística a un entretenimiento, carece de perspectiva de género y de un enfoque integral de derechos.

Además, en materia presupuestaria, no garantiza plazos para el cumplimiento de otorgamiento del 35% del presupuesto provincial (ya establecido e incumplido por la presente normativa), junto con la inclusión de financiamiento empresarial y de empresas privadas y la municipalización educativa, profundizándola, expresaron en el comunicado.

Además, para el SUTE, la propuesta de la DGE vulnera los derechos de los trabajadores de la educación. El punto en el que más hincapié hace el gremio es en el que se «restringe», según expresaron, la libertad de expresión. «Incorporan mordazas ideológicas y ciberpatrullaje en redes atacando el derecho de libertad de expresión», indican según Diario Los Andes.

Por otra parte, la DGE recordó que las vías para sumar aportes a la nueva Ley Provincial de Educación, pueden realizarse a través de la web www.congreso.mendoza.edu.ar y al correo [email protected]

El debate está abierto, aunque por ahora no se avizoran acercamientos en uno u otro sentido.

El borrador completo:

