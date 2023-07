El acuerdo de Sergio Massa con el FMI: cuánto deberá pagar Argentina sólo en intereses

Este viernes se anunció el nuevo acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Las consecuencias son la tasa de interés que deberá pagar el gobierno nacional, al organismo internacional, además de los sobrecargos por la deuda que tiene. La tasa de interés viene subiendo en forma continua, en paralelo al alza que dispone la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta semana alcanzó un récord del 8,07% anual, el doble de lo que pagaba hace un año.

Es fijada semanalmente, y para la semana del 24 al 30 de julio es del 4,07% más 4 puntos de sobrecargos. La próxima semana podría volver a aumentar por el incremento de la tasa de interés de la FED.

Se compone de una tasa base, más un margen de 100 puntos y de eventuales sobrecargos que se aplican cuando el saldo deudor excede ciertos límites, como es el caso de Argentina. Adicionalmente, existen comisiones que aplican sobre los desembolsos: la comisión de compromiso y el cargo por servicio.

Los sobrecargos se aplican cuando el saldo deudor supera el límite equivalente a 187,5% de la cuota del país en el FMI, que es el aporte de cada miembro al organismo. Inicialmente, es de 200 puntos y aplica sobre el saldo deudor que excede dicho límite.

Si el saldo se mantiene por encima del límite durante un cierto período de tiempo (entre más de 36 meses y más de 51 meses para los EFF, acuerdos de facilidades extendidas), el sobrecargo se incrementa otros 100 puntos hasta 300 puntos.

La necesidad de eliminar los sobrecargos, es un pedido permanente de la Argentina al que el Fondo Monetario Internacional no ha hecho lugar.

Ante una mayor inflación como consecuencia de la pandemia y de la invasión rusa a Ucrania, la FED comenzó en marzo de 2022 a subir las tasas de interés.

Lo hizo en 25 puntos básicos y otros 50 en mayo. Luego realizó cuatro subidas de 75 puntos básicos. En diciembre aumentó medio punto, y este año comenzó el ritmo con tres alzas de 25 puntos básicos. Actualmente, las tasas están en un rango de entre 5,25% y 5,5%, el máximo nivel desde 2001. Por esta razón, los pagos de intereses al FMI vienen siendo crecientes.

Fueron de US$ 367 millones en febrero de 2022 y una cifra similar en mayo. Subieron a US$ 452 millones en agosto y US$ 563 millones en noviembre del año pasado. En febrero de 2023 sumaron US$ 701 millones, en mayo US$ 742 millones y el 1° de agosto subirá a US$ 830 millones.

Hasta ahora el Gobierno lleva pagados US$ 7.309 millones en intereses al FMI. De ese total, US$ 1.480 millones fueron durante el Gobierno de Mauricio Macri y US$ 5.829 millones por el de Alberto Fernández.

Hernán Lacunza, uno de los principales referentes económicos de la oposición, hizo foco en tres claves para entender el acuerdo. “Hay que pagar US$3400 millones lunes y martes, con US$8500 millones de reservas netas. Por otra parte, no hay fondos adicionales, ni ahora ni más adelante. Además, solo desembolsos –desde mediados de agosto– para cubrir FMI (US$4000 millones postergados junio y otros US$3400 millones originalmente de septiembre)”.

En su equipo hacen otras aclaraciones sobre lo anunciado. La primera no hay firma del board, que llegará tras las PASO. Economía dice que el 17 de agosto. Como quería Massa, el FMI aceptó que no hubiera más revisiones en el período electoral. Noviembre será la próxima, después de las elecciones del domingo 22 de octubre. La especulación en su equipo es que Massa pagará la semana que viene –caso contrario no hay desembolsos más adelante– con yuanes más un préstamo de la CAF, o con encajes.

Sobre las metas de reservas, estiman que se requieren US$1000 millones sobre diciembre de 2022, lo que implica un stock de US$8000 millones. “Es imposible”, afirman, teniendo en cuenta que se pierden unos US$15.000 millones, por la sequía más los pagos por la deuda. Antes de la revisión, la meta era de US$8000 sobre la base de 2022.

Con relación a la fiscal prevista de 1,9% del PBI (la original), creen que se mejorará un 0,5% del producto gracias a los nuevos impuestos a las importaciones y que, para intentar llegar a ese dígito, remarcan que el FMI reclama más ajustes en tarifas, salarios y a las provincias.