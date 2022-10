Recibió un reconocimiento.

Santiago Díaz, es de Tupungato y consiguió el título de campeón argentino de Chaiu Do Kwan. Obtuvo el título de combate en la categoría danés liviano en el «33° Torneo Nacional del Instituto Argentino que se realizó los días 7 y 8 de octubre en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Recibió un reconocimiento brindado por el intendente Gustavo Soto, lo acompañó el Maestro y mentor del joven, Fabricio García, quien expresó, «la filial de Tupungato del Instituto Argentino de Chaiu Do Kwan se enorgullece -después de muchos años de pandemia, de los torneos en suspenso- pudimos realizar el 33° Torneo Nacional y trajimos un campeón nacional de título, que es el profesor Santiago Díaz. Estamos muy contentos por él.»

Sobre la disciplina del Chaiu Do Kwan, el Maestro explicó, «es un arte marcial argentino de defensa personal. En Tupungato se desarrolla desde 1988 hasta la fecha ininterrumpidamente».

La historia de Santiago

«Empecé desde muy chiquito, a los 6 años, me trajo mi papá a entrenar. Me gustaba el ámbito de las artes marciales y la vi como una oportunidad de hacer algo lindo. Conocí muchos compañeros, que ahora no están. Fui siempre muy constante. Estuve en todos los entrenamientos y saqué mucha experiencia de eso. Llegué a cinturón negro a los 11 -demasiado chiquito- y a profesor ahora a los 17.

Recordando sus pasos en la disciplina «ha sido un proceso muy largo, de venir, entrenar y que te vean, mis mentores son mis compañeros, el Maestro Fabricio que me alentaron a seguir avanzando, como algunos compañeros que ya no están pero me ayudaron.»

Acerca del instante en que logró el campeonato dijo, «Fue un relajo de emociones, se me cayeron un par de lágrimas. Yo quería traer el orgullo a mi Salón, fue muy bonito porque muchos papás y alumnos me felicitaron.»

Los resultados de las y los tupungatinos

Kyu B Infantiles

Campeón Argentino Thiago Leu

Kyu B Adultos

Subcampeón Argentino Matías Ibáñez

Kyu C Juveniles

Subcampeona Argentina Abigail Vergara

Cinturones Negros Danés Livianos

Campeón Argentino Santiago Díaz.