Cristina Fernández de Kirchner se reunió este martes con los bloques de senadores y diputados nacionales para reforzar sus defensas dentro del Frente de Todos. Y en medio de la reunión, atacó a Patricia Bullrich por el operativo de seguridad que montó el gobierno porteño en la cuadra donde vive, en medio de manifestaciones de militantes kirchneristas. Por supuesto, la presidenta del PRO no se quedó callado y salió a responderle.

En la reunión que se realizó en el Salón Azul del Palacio Legislativo, la vicepresidenta se refirió no sólo al juicio que afronta por la causa Vialidad, sino que también dedicó unas cuantas palabras a Bullrich y aseguró que formó parte del grupo de personas que convenció al ex presidente Fernando de la Rúa de declarar el estado de sitio en diciembre de 2001.

«Cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001. Lo que vimos el sábado y posteriormente todo el fin de semana. Fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio. Casualmente, un grupo que tenía nombre de una comida, el sushi. ¿Se acuerdan? Yo por lo menos me acuerdo porque lo integraban los hijos del Presidente, una ministra que ahora es la Presidenta del Pro. Se acuerdan. Bueno, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De La Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime», declaró Cristina.

Se refería, claramente, a Patricia Bullrich. Y no se detuvo ahí. Agregó que «escuchar a alguien que tuvo responsabilidades institucionales y que las tiene desde la política, decir: ‘No importa los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad’», sostuvo. Y remató: «No es que me ponga nerviosa ni es que me ponga miedosa. Simplemente, me da un ejercicio de responsabilidad muy grande porque no tenemos gente racional frente a nosotros».

Sin embargo, Bullrich salió a desmentirla en la afirmación que la ubicaba en la crisis del 2001 dentro del gobierno.

Entrevistada por Jonatan Viale para La Nación+, la ex ministra de Seguridad aseguró con ironía: «Bad information, como dice la vicepresidenta».

Luego explicó que «cuando De la Rúa firmó el decreto yo hacía un mes y medio que no estaba en el Gobierno. Me fui por presión de los sindicatos», recordó.

Y concluyó con un recuerdo amargo de aquella época: «Lo que sucedió el 20 y 21 de diciembre lo vi desde el balcón de mi casa llorando».

Fuente: Con información de La Nación