El pasado día viernes, Tunuyán vivió una nueva edición de Vendimia. Allí más de 200 artistas montaron un espectáculo de primer nivel, luego se procedió al conteo de votos y coronación de las nuevas soberanas.

Sobre el escenario y como es habitual, las reinas salientes, brindan un mensaje al pueblo. La Reina Nacional de la Tonada 2024, Génesis Sandoval emitió en su despedida y previo a entregar sus atributos, un fuerte descargo, pidiendo que la votación de las reinas sea popular y con la participación del pueblo.

«Quiero recalcar la importancia de la participación popular en la elección de nuestras soberanas, Tunuyán tiene una vendimia ejemplar en Mendoza, pero la gente carece de participación en la decisión de las representantes. No quiero que tomen mis palabras como critica, sino como una invitación a involucrarnos más, porque quienes trabajan incansablemente durante todo el año para que nuestra fiesta tenga el prestigio, deben ser, también, quienes elijan a sus representantes. Vendimia es por y para ellos, para los trabajadores de la tierra, para quienes sostienen a nuestros comercios, para los docentes que nos enseñan, para nuestros estudiantes y para nuestros artistas». expresó en el escenario.

Horas después y ya siendo reina mandato cumplido, Génesis se volvió a expresar en redes sociales, ante la repercusión de su discurso:

«Quiero dejar en claro que mi intención nunca fue señalar enemigos ni generar listas de odio. No hay nombres, no hay acusaciones personales, solo una invitación sincera a construir un sistema más transparente y representativo. Desde mi lugar como Reina Nacional de la Tonada mandato cumplido, felicito a las nuevas soberanas electas y a todas aquellas que entregaron sus atributos, les deseo un camino de éxito y felicidad a todas. Nunca fue, ni será, mi intención opacar el momento de nadie. Pero ahora comprendo que mi lucha no era solo mía: miles de tunuyaninos comparten este reclamo y merecen ser escuchados».